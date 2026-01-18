斗南車行凌晨遭球棒砸2輛BMW 1輛賓士慘成「戰車」

斗南凌晨球棒砸車案 BMW賓士慘遭血洗。（圖 ／翻攝畫面）

雲林斗南鎮雲林路一間知名車行18日凌晨遭到不明人士砸車，3名男子開車抵達後下車，手持球棒砸毀車行內的3輛豪車，包括2輛BMW與1輛賓士，車窗、擋風玻璃、引擎蓋及大燈都遭破壞，初步估計損失數十萬元，當時車行內無人，員工表示並不清楚行兇者身份，也沒有與他人發生糾紛，認為可能是挑釁行為，但確切動機需等警方查明。

警方接獲報案後立即調閱監視器畫面，掌握涉案車輛與人員身分，初步調查發現，本案與車行與顧客間買賣車輛糾紛有關，雙方彼此熟識，可能因交易爭執引發破壞事件。

目前警方已展開積極查緝行動，呼籲民眾遇事應保持理性，透過合法管道解決問題，避免以暴力方式處理爭端，違法者將依法追究毀損罪、聚眾鬥毆及社會秩序維護法責任。

