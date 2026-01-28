斗南重劃案爆「虛灌人頭」！地主怒拉白布條：縣府別縱容炒地

「雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃案」今（28日）召開聽證會，贊成方與反對方均陳述意見。（周麗蘭攝）

「雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃案」今（28日）召開聽證會，反對重劃地主與時代力量中央黨部召開記者會，質疑重劃案「虛灌人頭」，都是人頭地主，縣府不應縱容開發公司掠奪人民土地。縣府地政處表示，任何重劃案件均依法審查，本案部分土地所有權人向雲林地方法院提起民事訴訟，縣府已配合將相關卷證資料提供予法院，將依據法院確定判決結果辦理。

斗南鎮聖德自辦市地重劃案位於國1斗南交流道西北側，計畫面積約7.8公頃。部分地主向時代力量黨部陳情，該案前身是「大業自辦市地重劃會」，遭雲林縣府去年10月29日依法院判決發函解散。

廣告 廣告

反對重劃案的地主今在斗南鎮公所前拉白布條「雲林縣府縱容重劃違法、拒絕聖德借屍還魂掠奪民地」、「守護張氏宗祠用地，拒絕不當自辦重劃」。

反對重劃的地主與時代力量中央黨部在斗南公所前廣場召開記者會抗議，質疑重劃案「虛灌人頭」。（周麗蘭攝）

「雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃案」位於國1斗南交流道西北側，計畫面積約7.8公頃，反對的地主拉白布條抗議。（周麗蘭攝）

地主指出，「大業自辦市地重劃會」同一批人馬、針對同一重劃範圍另成立「聖德自辦市地重劃會」形同借屍還魂，除程序爭議外，還有「人頭地主」疑慮，有虛灌人頭之虞，希望縣府不要縱容炒地集團，應停止重劃案。

時力發言人鄭宇焱強調，聖德市地重劃案問題重重，也凸顯自辦重劃制度是霸凌人民、侵害人民的財產及權益等問題，雲林縣府停止違法重劃捲土重來。

雲林縣府地政處強調，全案受理過程均依法行政，聽證會目的是讓當事人及利害關係人針對爭點進行陳述、論辯，會後做成逐字紀錄，送市地重劃及區段徵收委員會審議斟酌，作成准駁決定。

地政處強調，對任何重劃案件均依法審查，嚴格監督重劃會辦理各項重劃業務，嚴正呼籲重劃會應確實盡到溝通與協調之責任，以公平、公正、公開之方式辦理重劃業務。本案已由部分土地所有權人向地方法院提起民事訴訟，後續將依據法院確定判決結果辦理。

地政處表示，自辦市地重劃是重劃區內土地所有權人組成的私法自治團體，其重劃會章程或理、監事選任等自治事項須經全體會員投票決議通過，除非涉及違反法令之強制或禁止規定，行政機關應予尊重。

據了解，該重劃案已報內政部展延2次，開發期限是今年2月14日，縣府將於2月14日前召開市地重劃及區段徵收委員審議，確定是通過開發或退回重新檢討。

更多中時新聞網報導

霍諾德誇台北漂亮城市

迎春節 備妥用藥、5類廢棄藥品須回收

NBA》勇士獵狼 柯瑞得分晉史上前20