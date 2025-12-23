斗南鎮東外環道路動工 估116年完工
▲工程顧問公司人員簡報東外環道路新闢工程計畫。(記者劉春生攝）
「斗南鎮東外環道路新闢工程」二十二日舉行動工典禮。縣長張麗善表示，這項斗南鎮重要交通工程將可紓解市區交通擁塞問題，促進斗南鎮東西區均衡發展，提升大斗南地區整體經濟發展動能。
斗南鎮東外環道路新闢工程自省道台一線西側建國三路既有路段銜接，由信義路起始，延伸至仁愛路，為道路總長約一公里，路寬二十四公尺。總工程經費一.九億多元（未含土地徵收經費），中央補助一億五千七百九十五萬元、雲林縣政府補助兩千五百九十三萬元，公所配合款支應一千一百一十二萬元。工程預計於一一六年三月完工。
動工典禮冠蓋雲集，縣長張麗善、議長黃凱、立委張嘉郡、國土署中區工程分署分署長陳俊雄、斗南鎮長沈暉勛、鎮代會主席陳大華、議員王秋足、顏忠義、簡慈坊、蔡東富夫人洪惠玲、賴明源助理戴肇志及斗南鎮鎮民代表、里長出席，歡喜見證斗南交通跨出重要里程碑。
張縣長表示，斗南鎮東外環道闢建是地方企盼多年交通工程，但因土地徵收及工程經費等問題，延宕多年。在縣府全力協助及公所、代表會努力與地主溝通，克服困難，終於動工，實現地方長久期待。她也感謝中央在工程經費大力支持。
張縣長指出，此路段新闢工程將於一一六年三月完工。後續還有第二期工程，縣府會持續向中央爭取經費，盼早日完成東外環道路全線工程，提升斗南鎮整體交通路網的完整性與發展潛力。
立委張嘉郡表示，斗南鎮東外環道路對斗南鎮東、西區區域發展相當重要，更可提升大斗南地區發展，今天動工典禮是斗南交通建設再升級的起點，她會努力爭取中央核定下期工程經費，讓斗南鎮交通路網完善周全，挹注發展動能。
斗南鎮長沈暉勛表示，東外環道路為斗南鎮整體交通建設藍圖中的關鍵工程，完工後可有效改善交通壅塞情形，強化東西向聯外道路機能，帶動地方發展。他感謝中央與雲林縣政府在經費與政策上的支持，以及地方民意代表與相關單位的協助。
縣府交通工務局表示，斗南鎮「東外環道路新闢工程」屬都市計畫道路開闢，由斗南鎮公所提案，再由雲林縣政府向內政部國土管理署爭取納入「一零四-一一零年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」， 並於一零九年一月獲中央核定。其後，此案續以延續性案件方式，納入「一一一-一一六年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」，持續推動辦理。
