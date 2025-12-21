「斗燈搶翻天」鹿港天后宮點燈開跑 「他」徹夜排27小時

彰化鹿港天后宮祈福點燈活動吸引大批民眾徹夜排隊，有人不惜等待27小時只為求得限量205盞燈位之一！該廟的光明燈被譽為全台最貴，財運亨通斗燈要價8800元，斗首燈更高達50萬元，但仍有信眾連續10年投入500萬元祈福。適逢農曆10月21日天赦日，民眾紛紛前來祈求赦免過錯、補財運。

天后宮祈福燈限量 信眾徹夜排27小時。(圖／TVBS)

在彰化鹿港天后宮前，天還未亮時就已出現長長的人龍，民眾們頂著冬夜寒意，帶著露營椅和小摺凳排隊等候，只為了搶購限量的205盞祈福燈。有些民眾甚至整整等待了27小時，展現出對傳統信仰的虔誠。SO工程行的林先生就花費了3萬6千元為公司點燃財運燈，希望能為企業帶來好運。

民眾們頂著冬夜寒意，帶著露營椅和小摺凳排隊等候。(圖／TVBS)

鹿港天后宮的祈福點燈活動於10月20日正式開始，該廟的光明燈被譽為全台最貴，一盞財運亨通斗燈要價8800元，而斗首燈更是高達50萬元。儘管價格不菲，仍有信徒連續10年投入500萬元購買斗首燈，足見民眾對這項傳統信仰活動的重視。

10月21日是今年最後一個天赦日，這是天干地支特定組合產生的特殊日期。廟方解釋，天赦日就像是老天大開方便門，民眾可以向玉皇大帝懺悔，祈求赦免自己的無心之過。他表示，這是一個向上天告解的好時機，可以請求老天加持，獲得幫助。

「斗首燈」50萬 信徒連續10年砸5百萬。(圖／TVBS)

為了迎接天赦日，廟方特別推出發財水和平安符，吸引眾多信眾前來求取。民間還流傳在這天換新錢包或將錢拿去「洗一洗」可以補財運的說法。

＊民俗說法僅供參考，不代表本新聞網立場＊

