斗笠嬤寒冬推回收車 路過學生全出手 暖心畫面曝

一名網友昨（26）日表示，在新北市某處看到一名戴著斗笠的阿嬤到處收紙箱，一個人辛苦地推著很大一台回收推車，結果突然有一群莊敬高職的學生上前幫忙阿嬤推車子，讓他覺得相當暖心，將過程拍下後在網路上分享，其他網友看完後也大讚，多數台灣人都很可愛又善良。

一名網友昨日在Threads分享一段影片，只見路上有一名戴著斗笠的阿嬤推著一台回收車，上頭堆著滿滿的紙箱，讓她一個人推得有點辛苦，結果旁邊路過的一群莊敬高職學生看到後，馬上自告奮勇協助阿嬤推車，讓阿嬤頓時輕鬆許多，也讓原PO感動說「今天看到善良的台灣學生們，阿嬤跟在後面笑得超開心」。

影片曝光後，有網友直接標記幾名當事學生，對方則透過IG限動透露，放學離開時剛好看到阿嬤一個人很辛苦地在推車子，因為順路的關係，就順便幫忙阿嬤把回收車推到捷運大坪林站去了。

該影片也吸引逾4萬人點愛心，其他網友大讚「台灣孩子都很善良」、「請學校幫忙表揚這些好學生」、「看到這些正能量的影片，就會覺得台灣還是有救的」、「看了心裡很暖」、「莊敬的學弟妹都很棒，學長與有榮焉」、「證明割頸案那種人還是少數，大家都很有愛心」、「網路上看到蠻多熱心助人的學生都是莊敬的，這學校怎麼這麼會教」。

