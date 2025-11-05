料獲過半票數！曼達尼擊敗古莫 紐約迎首位穆斯林市長

美國媒體報導，民主黨紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)在美東時間今天(4日)的紐約市長選舉中出線，一如選前民調預測，成為紐約首位穆斯林市長。

選前民調超前的曼達尼面對獨立參選的前紐約州長古莫(Andrew Cuomo)與共和黨候選人斯里瓦(Curtis Sliwa)挑戰，總統川普昨天公開表態支持古莫，不過據報川普曾私底下表示，他認為曼達尼「勢不可擋」。

「紐約時報」、美國有線電視新聞網(CNN)、美聯社等美媒報導曼達尼今天勝選。

《彭博新聞》則引述美聯社消息指出，民主黨籍的曼達尼獲得50.4%的選票；前州長古莫在初選敗給曼達尼後改以無黨籍身分參選，拿下41.3%的選票，在開票率達75%時位居第二。共和黨候選人斯里瓦(Curtis Sliwa)則獲得7.5%。

民主黨籍紐約市長候選人曼達尼(Zohran Mamdani)4日一早前往投票所投票。(X平台/@ZohranKMamdani)

現年34歲、出生於非洲烏干達的曼達尼是印度裔穆斯林，7歲隨父母移民美國，這位來自皇后區的州眾議員曼達尼即將於明年1月1日宣誓就職，成為百年來最年輕的紐約市長，同時也是該市400年歷史上首位穆斯林市長及首位南亞裔市長。他將接替因民調低迷及一連串醜聞而退選的現任市長亞當斯（Eric Adams）。

報導指出，這場選舉是美國最大城市紐約這十多年來最激烈的一次市長競爭，他大拋社會福利政見，引發選民高度關注與投票熱情。根據紐約市選舉委員會資料，全市投票人數超過200萬人，創下自1969年以來的新高。