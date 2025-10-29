料理健康蔬食餐 與社區長者分享結緣
彰化埤頭鄉，八十歲的慈濟志工「羅春鳳」，經營食品工廠多年，加入慈濟後葷轉素，除了自己茹素、工廠也全面轉素，生產線上只剩下素食產品，每個星期三她到關懷據點服務，和團隊一起煮素食給社區長輩，大力推素。
有人負責切菜，有人拿鍋鏟掌廚，慈濟志工用心煮健康素食，跟社區長輩分享。老人服務老人，志工羅春鳳高齡八十歲，裡裡外外張羅，幾乎沒休息。
慈濟志工。羅春鳳：「盡量不用人造肉，所以說都是蔬菜 豆腐代替。」
七年來，每星期一次，在社區關懷據點推素，志工用心、老人家感受深。
社區長輩 翁素珍：「色香味俱全的感覺，有歲數的人，大家吃起來都不會太鹹。」
和豐村長 陳立彬：「長期的吃油膩的 大家胃腸也不好，有時候在這邊吃一下素食，大家的身體會幫助很大。」
茹素身心輕安自在，積極推素的羅春鳳，加入慈濟20年，當年在先生同意下，經營的食品工廠全面轉素，生產線上只剩素食產品。
慈濟志工 羅春鳳：「一切都很順利啊 為什麼會轉素，那時候我們有師兄好幾位，來這邊參觀 他們說 你們可以轉(素)。」
羅春鳳先生 廖錦華：「做葷的方面，自從那個養殖 還有屠宰，我們從來都不喜歡這樣做。」
老工廠在地經營超過50年，夫妻倆為人和善，葷轉素後生意穩定，羅春鳳說，自己吃素後更健康。
慈濟志工 羅春鳳：「我們覺得素食也簡單 身體也好，我到現在都沒有吃什麼慢性病的(藥)。」
全力推素，希望蔬食的好有更多人一起體會。
