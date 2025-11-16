料理實境秀 邰智源羅時豐首搭主持兩鍋論
本報綜合報導
藝人邰智源、羅時豐首度搭檔主持料理實境秀《真料理兩鍋論》，邰智源因為愛吃，而對美食節目有信心；羅時豐則抱著興奮又忐忑的心情，很期待跟邰智源一起在節目中碰撞出火花。
《真料理兩鍋論》找來邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵主持。節目中主持人們將分為兩組PK對決，主持軍團更要親自上山下海，找出最稀有食材、超強主廚及傳奇秘方與菜單，獻上最美味的完美料理。
邰智源與羅時豐首次搭檔，更是他們初次挑戰主持料理對決類節目。邰智源表示，「雖然第一次主持對決類節目，但對於美食節目很有信心！和羅時豐雖是第一次合作，沒想到迸出來的火花還滿有趣的」。至於接下主持棒的契機？他竟笑說是因為愛吃，覺得人生當下就應該享受美食。
羅時豐表示，主持如此大型的料理對決的節目，自己抱著既興奮又忐忑的心情，「這種大規模的料理對決節目真的很難能可貴，且能跟邰智源和其他優秀主持人們一起在節目中碰撞出火花，還可以學習到許多料理做法，並見識到看到各行各業的佼佼者們，是很難得的機會」。
有過多年外景美食主持經驗的黃鐙輝笑說，「這些經驗總算能帶回棚內發揮，還能跟邰智源和羅時豐國寶級藝人合作是我畢生榮幸！」食材方面，黃鐙輝覺得不是貴就好，他更喜歡的是用一樣的食材，卻能創造意想不到的味道；KID則講究原型食物跟有「真功夫」的料理，最喜歡大火熱炒、有鍋氣的熱騰騰料理。
