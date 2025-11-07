料理實境遠赴瑞士 姚元浩自嘲壽司變狗罐頭

（中央社記者洪素津台北7日電）實境節目「嗨！營業中」前往瑞士阿爾卑斯山上製作餐點，主廚姚元浩挑戰做壽司，卻自嘲成品像「狗罐頭」；莎莎也評論「不ok」；李玖哲則幽默回應：「你的狗有吃那麼好？」

姚元浩、莎莎、吳映潔、郭泓志、白安、賴雅妍、李玖哲等人，在「嗨！營業中」熱血攻頂，節目把7名夥伴送上阿爾卑斯山海拔近3000公尺的高山上製作餐點，當地小朋友許願想吃到壽司，主廚姚元浩大方承諾要做43種壽司給當地人享用。

沒想到高山料理挑戰卻成了「災難現場」，壽司米飯煮起來像早餐的粥，壽司餡料也出大問題，魚皮烤到外表燒焦，且吃起來帶有苦味，慘遭姚元浩打槍，直接丟進垃圾桶，直白表示成品像「狗罐頭」。

這次「情歌王子」李玖哲加入主持陣容，雖然在準備食材時，速度非常緩慢，但他對外服務功力十分出色，以流利英文推薦菜色，熱情地與賓客打成一片，還介紹節目是全亞洲最強的cooking秀，熱場技術一流。

「嗨！營業中」自1日起，每週六晚間8時於台視首播、晚間10時Netflix上架；並於2日起，每週日晚間8時在八大綜合台播出。（編輯：吳素柔）1141107