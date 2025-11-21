料理時割傷？長輩壓瘡不癒？醫師提醒：錯誤處理反而更嚴重！ft羅世倫醫師

生活中難免碰上大小傷口──不論是料理時不小心被刀割傷，還是長輩長期臥床產生壓瘡，若處理不當，小傷也可能變成大問題！究竟傷口該怎麼分類？哪些需要立即就醫？為何有些傷口拖了好久都不見好？今天特別邀請國泰綜合醫院燒燙傷病房主任羅世倫醫師來解答，教你從急性到慢性傷口的正確照護方式，避免錯誤觀念延誤治療，讓「癒合」真正發生。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

