料理煮滾「酒精就揮發了」？醫示警：煮1小時仍有25%含量

許多民眾認為孕婦食用含酒料理並無大礙，因為酒精經高溫烹煮後便會完全揮發。對此，婦產科名醫蘇怡寧也引述美國農業部研究說明，即使短時間加熱、點火或燉煮1小時，料理中仍會殘留相當比例的酒精，原因在於酒精會與水形成共沸狀態，難以分離。他強調，孕婦並非食用1口酒味料理就必然對胎兒有害，但在可避免的情況下，不應以錯誤的科學說法說服孕婦安心吃含酒料理。

蘇怡寧醫師今（17日）在臉書粉專發文解釋，「含酒精的食物經過高溫烹煮是否就會完全揮發」這個問題，並不是什麼新的或仍有爭議的議題，相關科學研究早已有明確結論，只是長期以來沒有被正確理解。

他提到，許多人經常引用「酒精的沸點只有攝氏78度，煮滾一下就會揮發掉」的說法，但實際情況並非如此。根據美國農業部（USDA）與相關研究的計算，如果只是把酒加進熱湯裡，隨即關火，鍋中仍會殘留大約85%的酒精。

即便像法式料理那樣點火燃燒，酒精的去除效果依然有限，仍有約75%的酒精留在料理中。就算耐心地持續燉煮1個小時，酒精含量也只會降到約25%。蘇怡寧醫師強調，若要把酒精含量降到5%以下，必須連續烹煮超過2個半小時，這並非一般家庭料理時會採取的方式。

他進一步解釋，酒精在料理中並不是單獨存在，而是會與水形成1種被稱為「共沸」的狀態。簡單來說，酒精和水在鍋中會一起蒸發、也一起留下，並不是水留下來、酒精先跑掉。這種特性導致湯即使持續沸騰、酒味明顯變淡，酒精本身卻仍未完全消失，也因此料理中加入酒類，並不是「煮一下就真的沒酒精。」正因為酒精與水分在烹煮過程中難以被分離，才會讓「一滾就各走各的」這種直覺想像，與實際科學結果產生落差。

回到孕期飲食的討論，蘇怡寧醫師也強調，並不是說孕婦只要吃到1口帶酒味的料理，對胎兒就一定會造成傷害，而是當有其他選擇、可以避免的情況下，不應該用錯誤或過度簡化的科學說法，去說服孕婦放心食用含酒精的料理。

