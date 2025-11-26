料理節目大PK！KID接主持棒「回應坤達近況」 曝《玩很大》氣氛陰陰的

KID出席新節目活動，被問到《玩很大》搭檔坤達的近況。（圖／黃城碩攝）

台灣藝能界掀起一股料理節目熱潮，多位知名藝人紛紛加入這場廚藝較勁的行列。近期有一檔新的料理食境節目，由邰智源與羅時豐也首度聯手主持，藝人KID也是主持人之一，26日下午亮相活動，也被問到《綜藝玩很大》搭檔坤達的近況，表示對方目前尚未復工，節目錄製氣氛受到影響，但他仍堅持要將快樂傳遞給觀眾。

KID出席新節目活動，被問到《玩很大》搭檔坤達的近況。（圖／黃城碩攝）

全新料理實境節目在26日下午舉辦活動，KID現身活動後，隨即被問及另一檔節目《綜藝玩很大》搭檔坤達的近況。他表示，坤達目前還沒有回歸工作，他也都是到錄影當天才知道對方有沒有出席，因為這類事情他不太會主動詢問。KID透露自己有持續以簡訊關心坤達，但對方至今仍未復工。每當到達現場發現坤達沒來時，KID承認心中確實有些失望。

廣告 廣告

面對搭檔缺席的情況，KID表示自己只能專注於工作，當一個主持人沒來，他就必須承擔兩個人的工作量，盡力把節目做到最好。KID還透露，吳宗憲也非常關心坤達的狀況，並坦言近期幾次的錄影現場氣氛都「陰陰的」，但他仍然堅持要將快樂傳遞給觀眾。

邰智源（左）與羅時豐搭檔主持全新料理實境節目。（圖／黃城碩攝）

帶著傳遞歡樂的理念，這次的料理節目將分為兩隊展開對決，參賽者不僅要在廚房一較高下，還需上山下海尋找食材，挑戰更加多元化。此外，台灣綜藝界還有另一檔正在播出的料理競賽節目《星廚之戰》，節目中十位頂尖廚師搭配十位明星廚助合作爭奪百萬獎金，這種職業廚師搭檔藝人的特殊組合成為節目最大看點。

更多 TVBS 報導

坤達閃兵遭起訴！復工《玩很大》又添變數 KID曝節目進度：錄影氣氛陰陰的

KID「荒島求生」跌四腳朝天 裸身慘狀畫面流出

坤達罕翻車《綜藝玩很大》狂出包 KID怒了「爆氣變臉」：到底在幹嘛！

小鬼離世5年！好友坤達星空照喊「想你」 惹哭一票粉絲

