料理越做越鹹？原來是這眼病分不清「3、8」加錯鹽量

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】65 歲的周老師退休後迷上烹飪、插花與園藝，卻在生活中頻頻遇上「看錯」危機，她表示，過去半年視線逐漸模糊，除了在夜間開車時出現刺眼眩光，近期下廚更是將食譜上的鹽巴「3匙」誤看成「8匙」，頻頻被家人嫌太鹹。經過與醫療團隊的討論後，周老師選擇接受飛秒雷射輔助白內障手術，並置換新一代延焦段散光人工水晶體，不僅修復視力，也解決夜間眩光、散光造成的疊影問題。

影響日常就該手術！醫籲：水晶體應該挑選「最適合」

臺北、林口、桃園長庚眼科部教授暨角膜科主任陳宏吉醫師指出，白內障是人體自然老化現象，會造成視力模糊，並可能伴隨散光導致影像重疊與難對焦，當視力影響到日常生活品質或造成安全疑慮，就應考慮手術。此外，人工水晶體種類繁多，但「價格高低不代表適合度」，應依平常用眼習慣、工作需求與是否需要降低配戴眼鏡頻率等因素決定，在術前與醫師充分溝通，可大幅降低二次手術與術後不適。

新一代延焦段人工水晶體 滿足「中距離」現代用眼需求

隨著生活型態改變，「中距離視力」越來越重要，例如：煮飯看食材、駕駛時看導航、桌上型電腦作業、居家清潔等。陳宏吉主任說，周老師選用的新一代延焦段人工水晶體，針對遠距與中距離視覺加以優化，同時提供散光矯正，能改善影像模糊、疊影問題，提升視覺穩定度。陳主任進一步補充，這類鏡片還具備低夜間光學干擾設計，夜間開車更安全，對常有外出活動或駕車需求的族群尤為有利。

結合AI飛秒雷射 提升手術安全度及精準度

長庚醫院目前導入 AI 飛秒雷射輔助白內障手術，透過AI人工智能計算與高精密度操作，不僅提升手術過程的安全性及精準度，也能降低對眼球組織的傷害。陳宏吉主任表示，此種術式對散光矯正及較硬的白內障更具幫助，能讓人工水晶體置入得更準確、貼合度更佳，提升整體視覺品質。他也提醒，定期眼科檢查能及早發現視力問題，不要等生活受困擾、安全受威脅才就醫，只要善用科技與正確治療方式，多數病患都能重新找回明亮清晰的視界。

