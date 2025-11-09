「料理鼠王」在鹹酥雞攤大快朵頤！ 業者致歉：已閉店環境清消

有大老鼠在嘉義鹹酥雞攤飽餐一頓。（圖／翻攝自臉書／黑色豪門企業）

嘉義市民生南路上一間鹹酥雞攤7日被民眾目擊有老鼠爬上餐車，站在食材上走來走去並大快朵頤，事後將整個畫面PO上網。對此，店家8日於社群平台發聲明致歉，而嘉義市衛生局表示，已對店家進行環境稽查輔導，業者也已聯絡消毒公司進行環境清消。

臉書粉專「記者爆料網」、「黑色豪門企業」近日曝光網友PO出的一段影片，當中可見一隻約30公分長的老鼠，站在嘉義市民生南路上某間鹹酥雞餐車上狂嗑食材。畫面曝光後引發網友熱議，網友紛紛調侃表示，「料理鼠王主廚試菜」、「可見這攤多麼美味」、「主廚試菜，請尊重專業」、「這是新的炸物，一隻350元」、「往好的地方想，至少知道食物沒毒」、「正港鼠條」、「看這個尺寸就知道是新來的」。

對此，該鹹酥雞攤老闆在網路上公開致歉，針對此次事件造成民眾驚恐深感抱歉。他強調，平時相當重視食安與環境衛生，並有為產品投保責任險，事發當時他正在攤內備料，突然聽到外面顧客大喊一聲，上前查看才發現有老鼠從檯面上跳下。老闆表示，當下立刻進行消毒，並將周邊食材全數丟棄、聯繫除蟲滅鼠隊進行環境清消，他最後也不忘向長期支持的顧客喊話，希望大家繼續不吝指教、多多支持。

嘉義市衛生局則回應表示，獲報後已派員前往現場進行環境稽查與輔導，並協助改善餐車未覆蓋等問題，已命其限期改正，若屆期不改正，將裁處6萬元以上罰款，而業者8日也已閉店消毒。

