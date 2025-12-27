料理「3特色」老外崩潰 美國律師自爆避開夜市：愛台灣不包含美食

外國觀光客近日評台灣料理3特色讓他們難以忍受，在台灣的美國律師也評論表示，他認同也刻意避開去夜市，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

近期有外國人在社群上討論，來台觀光旅行，卻無法忍受台灣食物，因為幾乎每道菜都會放糖，也有其他老外補充，油膩且蔬菜都很少。來台多年的美國律師方恩格評論表示，他也認同，甚至自己揭密，後來刻意避開夜市美食，開始吃素，他說：「每個人愛台灣的方式不一樣，我的不包含『美食』」。

社群平台「Reddit論壇」日前有外國觀光客評論哪一個國家的食物最難吃？原PO寫到，他會這麼好奇是因為旅行之後，自己認為是台灣。不過，他強調，並不是因為食物都難吃，而是受不了每道菜都會放糖，即便點牛肉麵這種普通的菜，也有甜膩的味道，感覺台灣每餐都像是用糖煮的。

有網友補充，他到台灣旅行，也挺失望，「那裡的食物超級油膩，蔬菜少得可憐。」但也有網友提到，「台灣菜？真令人驚訝。我個人對台灣菜並不是特別喜歡，但它肯定不在我吃過最難吃的食物之列」。

來台多年的政治觀察家同時是美國律師的方恩格分享心得表示，對於老外的看法，「不得不說同意」。他說，來台之後，嘗試很多次，後來刻意避開夜市美食，也開始吃素。他還解釋，吃素也是為了保持身材。方恩格也強調，「每個人愛台灣的方式不一樣，我的不包含『美食』。特定人士會不會說我缺少台灣價值？」

對於老外吃台灣美食的感受，不少台灣網友在方恩格臉書留言表示，「飲食的喜好很主觀，這沒有甚麼好批評的…但是別人有那樣的感受，台灣人也不用感到反感」、「因為外國人的一句話而暴喜暴怒的台灣人，只是顯示他們內心有多自卑」、「口味本就是百百款，也沒什麼好吹捧嫌棄的，尊重個人喜好囉」。

