斜坡上的藝術節將登場 原民金曲卡司嗨唱2天

（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）屏東「斜坡上的藝術節」將於29、30日在潮州林後四林平地森林園區登場，連2天安排阿爆、動力火車等原民金曲卡司演出，並結合童玩體驗、市集等，打造原民藝術盛典。

屏東縣政府原住民處今天新聞稿表示，自2015年舉辦「斜坡上的藝術節」，至今將邁入第11年，已成為屏東重要文化品牌與青年音樂舞台，今年更以「擁抱」作為核心精神，邀請民眾一同在山與海之間，以藝術、音樂彼此靠近、感受文化流動力量。

原住民處表示，「斜坡大舞台」連續2晚邀請部落音樂人、青年樂團與金曲卡司輪番登場，推出最強卡司陣容。29日由阿爆（Abao）壓軸登場，並邀請金曲實力派音樂人葛西瓦、戴曉君，以及從「斜坡樂團大賽」脫穎而出的優秀音樂人阿布絲、樂團「三十而立」演出，象徵「斜坡上的藝術節」一路以來扶植原創、孕育音樂能量成果。

30日則由動力火車重磅壓軸登場，與歌手舞炯恩、郭芝吟（吱吱）、黑旋風樂團共同嗨翻現場。2天節目融合族語、R&B與搖滾，讓觀眾聆聽屏東從山到海、從原創到傳承的音樂故事。

除主舞台外，「斜坡文化舞台」首日安排從古調到南島樂舞精彩演出；隔日則由「斜坡樂團大賽決賽」接棒登場，8組入圍樂團將以多元曲風展現音樂實力，角逐最高新台幣10萬元獎金，延續「斜坡上的藝術節」長年扶植新聲、推動原民音樂發展精神。

原住民處提及，現場也規劃多元文化體驗與互動空間。今年推出大型藝術裝置「大藝術創作—太陽花（門）」，讓觀眾在步行間體會藝術與環境共生對話；「斜坡上的SIUBAI」市集匯集超過80攤風味美食與文創手作；活動現場另設有「原民童玩體驗區」，讓民眾透過遊戲，感受原住民文化魅力與智慧。（編輯：謝雅竹）1141113