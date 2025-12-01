斜坡上的藝術節 萬人湧入林後四林共賞最強原民音樂盛典
記者鄭伯勝／屏東報導
屏東年度最具代表性的原住民族藝術音樂盛典「２０２５斜坡上的藝術節」，連續兩天在潮州林後四林平地森林園區熱力登場，吸引爆量人潮湧入，森林步道與主舞台前皆擠得水洩不通，民眾的歡呼聲、歌聲與鼓點在林間迴蕩，現場人聲鼎沸，展現屏東原民文化的魅力與能量。縣長周春米、原委會主委曾智勇共襄盛舉，與滿場觀眾共享音樂饗宴。
縣長周春米表示，「斜坡上的藝術節」今年已邁入第十一年，不僅是屏東推廣原民文化的重要品牌，更是凝聚部落創作能量的重要舞台，已成為全台最具代表性的原民音樂盛會之一，今年透過活動串連，邀請更多在地音樂人站上舞台，強化文化傳承，也讓觀眾深刻感受「斜坡文化」的底蘊。
今年備受期待的「斜坡樂團大賽」在舞台前湧入滿滿樂迷，八組入圍樂團在震撼鼓點與原創曲風中激烈角逐，最終由無定義樂團勇奪冠軍，第二名由Blue Sea樂團獲得、第三名是微醺開根RadiwRaliw，而「最佳歌曲獎」則由吸引力樂團拿下。
「斜坡大舞台」更是兩晚人潮爆棚的亮點，十一月二十九日由金曲歌后阿爆（Abao）壓軸，搭配葛西瓦、戴曉君、阿布絲、三十而立等實力派音樂人，整晚嗨到林間震動；十一月三十日晚則由金曲天團動力火車壓軸，與舞炯恩、吱吱郭芝吟、黑旋風樂團合作演出，搖滾與族語歌聲交織，現場民眾揮舞手燈、放聲合唱，瞬間把森林變成大型演唱會。縣府表示，每年將持續舉辦斜坡上的藝術節，也會透過比賽培育原民音樂新秀，讓更多創作者被看見。
其他人也在看
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫
知名夜店大亨夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點，沒想到今天晚上18時許,與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
周潤發出席MAMA！ 哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及部分演出。而先前曾傳出取消出席的周潤發，在典禮尾聲驚喜登場，不過開口隨即哽咽。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
香港大火心碎一幕 印籍移工罹難前「緊緊抱著嬰兒」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍持續上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。民視 ・ 1 天前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
濱崎步上海演唱會突遭取消！堅持「獨自登台」錄完整場，粉絲心碎哭爆
日本天后濱崎步原訂29日在上海舉辦的演唱會，卻在前一天突接到「演出取消」通知。濱崎步仍堅持走上空無一人的舞台，獨自完成全場演出並全程錄影，讓粉絲們感動又不捨。造咖 ・ 1 天前
台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男重傷送醫
台61線西濱快速道路昨（11月30日）發生一起死亡車禍。一名張姓男子（22歲）駕駛休旅車行經雲林麥寮南下路段時，不明原因追撞上正在施工的工程防撞車，休旅車直接卡進工程車底下，張男因此受困；消防救護人員到場後，隨即將人救出，但張男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 11 分鐘前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄海線大爆滿！萬人擠進赤崁海濱只為這場潮旅行
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府觀光局主辦之「2025 高雄海線潮旅行」昨（29）日在梓官赤崁海濱浪漫登台灣好報 ・ 20 小時前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 20 小時前
香港宏福苑大火：死亡數字升至146人，警方指房間、樓梯、天台均找到遺體
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 12 小時前
韓國瑜突上台乾杯！被點唱《夜襲》全眷村沸騰 韓媽媽秒制止：不能喝酒
王偉忠監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》即日起於新北市空軍三重一村老眷村演出將近一個月，首演三日場次皆已全部完售，28日吸引包括立法院長韓國瑜與九十八歲的韓媽媽、方宥心、王為在內的滿場觀眾，特邀韓國瑜擔任「新郎」周定緯的叔叔。韓院長流暢的致賀詞後，自己打趣笑說「哎呀！職業病！」，他應觀眾要求、加碼清唱「夜襲」，搭配老眷村實景與軍歌答數橋段，氣氛熱烈。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 13 小時前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
香港宏福苑大火26小時：不斷攀升的死亡數字，在希望和絕望中掙扎的親人
11月26日下午，香港大埔屋苑宏福苑發生五級火警，至今已造成至少94人死亡。這場大火在創下香港火災傷亡紀錄的同時，也留下了眾多悲傷的家庭。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
MAMA／年度歌曲〈APT.〉惹爭議！Rosé缺席竟打敗全球熱曲〈Golden〉
南韓年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」首日典禮於28日在香港啟德體育園區舉行，雖因日前香港大火造成重大人員傷亡而在舉辦前備受關注，但第一天活動仍順利完成。典禮中，BLACKPINK成員Rosé以〈APT.〉獲頒「年度歌曲」，而她因正隨國際巡演而未能到場領獎，以預錄影片接受頒獎。此次得獎引發部分媒體與粉絲討論，原因在於〈APT.〉去年已在同一典禮上與Bruno Mars同台演出。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
頌樂來台三角熱褲火辣開唱！粉絲狂安可不放人 她急喊：我要上廁所
韓國實力派女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar）今（30日）在台北國際會議中心（TICC）舉行個人巡迴演唱會「Solaris」，魅力全開。原訂演唱28首歌，她在安可時興致大開，現場開放粉絲點歌，加碼超過5首。看到粉絲竟自備歌詞本，她驚呼「怎麼準備這個，神奇」，台下呼喊聲太踴躍，她乾脆用中文笑說：「聽不到！一個人一個人說！」隨即加碼清唱〈月亮代表我的心〉，但因太久沒唱，前奏一下她立刻慌張找歌詞本喊「等一下！等一下！」惹得全場笑成一片。中時新聞網 ・ 14 小時前
小弟遭同學父掌摑 大姐頭出氣教唆報復因懷孕輕判
高雄市王姓大姐頭得知，少年A男到女同學家過夜被女方父親氣憤掌摑，涉嫌教唆王姓男友等人持球棒打傷女方父親，高等法院高雄分院審理，審酌她即將臨盆，依傷害罪從輕改判4月徒刑。據了解，2022年3月15日凌晨，A男前往六龜區潘姓女同學住處過夜，潘父返家發現後，因一時氣憤出手掌摑，A男心有不甘，於是告知大姐頭自由時報 ・ 1 天前
男散步「口渴」竟偷喝40元紅茶 情緒失控槓警｜#鏡新聞
真的有這麼渴嗎？台北市北投區一名男子，昨天（11/28）晚間竟然闖進連鎖速食店，因為口渴，隨手拿起一杯紅茶喝，當下店員發現，急忙報警，沒想到警方到場，男子突然情緒失控，認為只是一杯紅茶，沒什麼大不了，甚至還躺在地上耍賴，不肯配合。鏡新聞 ・ 1 天前
連署要求徹查香港大火 發起人隔天遭警帶走
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡，社會要求徹查聲浪不斷。一個自稱「大埔宏福苑火災關注組」在網路上發文，提出四大訴求並...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前