斜坡上的藝術節 萬人湧入林後四林共賞最強原民音樂盛典

屏東縣政府舉辦的２０２５斜坡上的藝術節「斜坡樂團大賽」，由無定義樂團勇奪冠軍。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東年度最具代表性的原住民族藝術音樂盛典「２０２５斜坡上的藝術節」，連續兩天在潮州林後四林平地森林園區熱力登場，吸引爆量人潮湧入，森林步道與主舞台前皆擠得水洩不通，民眾的歡呼聲、歌聲與鼓點在林間迴蕩，現場人聲鼎沸，展現屏東原民文化的魅力與能量。縣長周春米、原委會主委曾智勇共襄盛舉，與滿場觀眾共享音樂饗宴。

縣長周春米表示，「斜坡上的藝術節」今年已邁入第十一年，不僅是屏東推廣原民文化的重要品牌，更是凝聚部落創作能量的重要舞台，已成為全台最具代表性的原民音樂盛會之一，今年透過活動串連，邀請更多在地音樂人站上舞台，強化文化傳承，也讓觀眾深刻感受「斜坡文化」的底蘊。

今年備受期待的「斜坡樂團大賽」在舞台前湧入滿滿樂迷，八組入圍樂團在震撼鼓點與原創曲風中激烈角逐，最終由無定義樂團勇奪冠軍，第二名由Blue Sea樂團獲得、第三名是微醺開根RadiwRaliw，而「最佳歌曲獎」則由吸引力樂團拿下。

「斜坡大舞台」更是兩晚人潮爆棚的亮點，十一月二十九日由金曲歌后阿爆（Abao）壓軸，搭配葛西瓦、戴曉君、阿布絲、三十而立等實力派音樂人，整晚嗨到林間震動；十一月三十日晚則由金曲天團動力火車壓軸，與舞炯恩、吱吱郭芝吟、黑旋風樂團合作演出，搖滾與族語歌聲交織，現場民眾揮舞手燈、放聲合唱，瞬間把森林變成大型演唱會。縣府表示，每年將持續舉辦斜坡上的藝術節，也會透過比賽培育原民音樂新秀，讓更多創作者被看見。