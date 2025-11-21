斜槓也能有底薪！5+2 萬跨產業創業模式 打造可依循的高含金收入
（生活中心／綜合報導）全球關稅調升、AI 取代與外移潮，使企業縮編成常態。近六成受訪上班族擔心被裁，紛紛尋找副業與第二收入，但傳統打工不穩定、也缺乏長期累積性。對此知名平台「週週趣」攜手全台最大保險經紀人公司錠嵂保經，創新推出「5+2 萬跨產業斜槓計畫」，以「保底薪資」與「技術變現」的雙軌模式，協助有志投入美業的年輕人以零成本方式，開啟高含金量的斜槓創業之路。
圖／越來越多人投入金融與美業斜槓生活，創造第二收入。（週週趣斜槓 提供）
斜槓青年的痛點：想創業怕負債，做兼職怕過勞
「斜槓」一詞雖夯，但執行起來卻困難重重。已輔導上百名斜槓專家的週週趣指出，許多八年級、九年級生想透過美業（如美容、美甲、芳療按摩）開啟斜槓職涯，卻往往面臨兩大挑戰：一是初期技術養成期間無收入的空窗期，二是出師後缺乏資金承租店面。
面對動輒數十萬的店面租金、百萬起跳的裝潢成本，「開店即負債」成為微型創業者揮之不去的夢魘；若選擇不開店、純跑單幫，又常因客源不穩而難以維持生計。「我們發現，很多斜槓人才失敗不是因為技術不好，而是因為現金流斷裂，或是體力透支。」週週趣執行長 Dix 指出，這項「5+2 萬跨產業斜槓計畫」的核心邏輯，就是透過資源整合來解決「生存」與「發展」的兩難。
升級版斜槓策略：用「5+2」打造帶薪創業孵化器
不同於傳統單打獨鬥的斜槓模式，本計畫提出了創新的結構性解方。「5」代表透過錠嵂保經業界首創「DOUBLE 鑫專案」確保創業前 6 個月至少每月有 5 萬，這相當於斜槓創業初期的「天使資金」，徹底解決了轉換跑道時最擔心的生存問題；「2」則代表美業的高抽成技術收入，解決了職涯發展的上限問題。
Dix 強調：「這不僅僅是一份工作，更是一個『帶薪創業』的孵化器。」透過這套機制，斜槓青年不再需要白天上班、晚上熬夜兼差，而是能在同一套系統內，同步累積兩項高專業度的技能，實現真正的收入翻轉。
加入週週趣 LINE 好友，報名「5+2 萬跨產業斜槓計畫」說明會：https://lin.ee/z7nfiNQ
實體斜槓免店租：共享場域打破店租魔咒
對於美業斜槓者而言，最大的門檻往往是「場地」。根據主計處統計，租金支出往往佔去實體店家營收的 20% 至 30%，是創業失敗的主因之一。週週趣官方表示，為了讓斜槓者無後顧之憂，參與該計畫的學員在通過考核後，無須自行尋找店面或負擔昂貴裝潢，即可直接進駐位於雙北及桃園精華地段的合作據點。
圖／熱門商圈 0 店租開展美業專長。（森沐 SPA 信義光復店 提供）
週週趣透露，目前美業平台開放的上班地點皆位於人流量極高的黃金商圈，包括森沐 SPA 信義光復店、北車站前店、大安店、內湖店、士林店、松山店，以及桃園八德、新北蘆洲等 10 多個據點，且陸續增加中。這意味著斜槓創業者可以直接擁有成熟的店面形象與硬體設備，省去百萬裝潢費，真正實現「考過即就業、上工即創業」的零成本接案模式。
雙軌斜槓護城河：保險與美業的流量互換
為何選擇「保經」與「美業」作為斜槓組合？週週趣執行長 Dix 分析，這兩個產業在屬性上具有極強的互補性，是建立個人品牌護城河的最佳拍檔。保險業務最困難的是「開發客戶」與「建立信任」，而美業服務（如做臉、頭療）通常需要 1 至 2 小時的近距離接觸，正是建立深層信任關係的最佳場景。
「當美業職人擁有保險專業，他在服務客戶的同時，也能提供更全面的生活規劃建議；反之，保險業務透過美業技能，能擁有源源不絕的接觸點（Touch Point）。」Dix 指出，這種「流量互換」的思維，讓參與者不再是單純推銷的業務，也不是只能靠勞力賺錢的技師，而是擁有複利效應的複合型斜槓人才。
完整的斜槓養成路徑：從考照到實戰的一條龍規劃
為了確保斜槓者能順利落地，週週趣釋出了詳細的培訓路徑。這是一場為期半年的密集特訓：前兩個月專注於學習與考取保險證照及美業技術，第三個月進入實戰演練，第四個月起便可進入目標月領 5 萬元的保底期。
圖／完整的斜槓培訓教學。（森沐 SPA 信義光復店 提供）
在美業技術方面，官方提供了多元的選擇以適應不同斜槓創業者的興趣，包括「森沐 SPA」的英式皇家頂輪紓壓調理、「睫絲美業教育平台」的外泌體肌膚管理，以及水飛梭基礎護理與顱底淨化等熱門項目。「我們不只教技術，更提供考照輔導與就業媒合，確保學員在結訓時具備即戰力，不用擔心學完沒地方發揮。」週週趣官方補充道。
斜槓不再是口號，而是新時代的生存戰略
由於 AI 崛起與產業變遷，近年來單一技能的風險日益升高，擁有多重收入來源的「斜槓力」已成為職場剛需。週週趣官方透露，自計畫推出以來，線上說明會場場爆滿，顯示市場對於這種「低風險、高成長」的新型態職涯模式需求強勁。對於想擺脫死薪水、卻又不敢貿然創業的年輕人來說，「5+2 萬跨產業斜槓計畫」提供了一個進可攻、退可守的戰略位置。
週週趣執行長 Dix 強調：「我們希望透過這個計畫，讓台灣的年輕人知道，斜槓不需要拿身家去賭博，也不必過勞。只要選對平台、用對槓桿，每個人都能為自己的月收入裝上起飛的翅膀。」
目前該計畫正於全台擴大招募中，並每月定期舉辦線上說明會，邀請渴望改變的斜槓青年參與，詳細資訊可參閱週週趣官方 LINE 公告。
