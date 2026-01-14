斜槓新身分／獨家！禪修結識媒體社長 陳霆跨出8點檔變發言人

陳霆出道多年，接觸人脈廣，去年開始擔任獨家報導新聞媒體集團發言人。（翻攝自陳霆臉書）

8點檔男星陳霆演出過《一家團圓》《天之驕女》等多部本土劇，4年多前，他曾公開控訴遭多年好友詐騙投資逾300萬元，選擇站上第一線說清楚、避免他人受害。近年他一邊持續演藝工作，一邊投入直播銷售、直銷與自創品牌經營，去年更正式多了一個全新身分─媒體發言人，成為演藝圈少見跨足新聞體系的重要角色。

國光幫出身的陳霆，同學有孫鵬、張世、馮光榮和鈕承澤等人，之後他就讀北藝大，繼續學舞，是雲門舞集林懷民的學生，不過後來因在瓊瑤的劇組擔任舞蹈指導，還軋了一角，因而入行拍戲。陳霆近年因接觸人面廣，加上多年前就成為《獨家報導》顧問，日前正式被「獨家報導新聞媒體集團」社長張淯任命為發言人。

陳霆在社群身分標明自己是《獨家報導》集團發言人。（翻攝自陳霆臉書）

奔走公益 直播推禪修

陳霆曾透露，獨家報導新聞媒體集團創辦人張淯也被質疑，為何會找一個八點檔演員來當發言人，還做直播拍賣，他自己則說：「讓心自由。」

陳霆（右）和老婆陳潔瑩（左）時常一起直播分享日常互動。（翻攝自陳霆臉書）

據悉陳霆和兼任《獨家報導》社長的張淯認識多年，似乎也跟禪修有關，張淯曾表示自己跟隨悟覺妙天禪師修習多年，也常在媒體上發表禪修感悟，由於獨家報導新聞媒體集團跨足慈善事業，因此借助陳霆多年來奔走公益的心得和人脈成為媒體發言人。陳霆這2年最積極的事物，是推動禪修，過去他身為慈濟人，但現在則努力呼籲粉絲接觸禪修。

陳霆和妻子育有1子1女，孩子從小就不怕鏡頭，經常一起直播分享生活，18歲的女兒陳映彤2年前還偷偷報名參加城市小姐選拔，並奪得第6名及最佳人氣獎，決賽時雖落敗掉淚，但已嚇壞陳霆，「原本以為是學校的小比賽，沒想到規模這麼大。」

陳霆（右二）曾和張玉嬿（左起）、韓瑜及李燕演出8點檔《一家人》。（三立提供）

投資摔跤 被騙三百萬

陳霆曾上節目分享女兒國中遭到霸凌，甚至跟爸爸說，「我真的不知道我為什麼要活著」，透露出絕望的神情，讓父母看了十分心碎，現階段陳映彤已自莊敬高中表演科畢業，未來想嘗試拍戲，她喜歡Cosplay，夫妻倆也會陪著一起扮妝。

陳霆（右）和妻子陳潔瑩（左）有1子1女，女兒陳映彤（中）已準備出道。

夫妻倆涉獵直播、直銷、自創品牌等多樣事業，忙得不可開交，只是3年前也曾在投資上摔跤，遭到朋友詐騙。當時夫妻倆站出來開記者會控訴，遭舊識以兩手策略多方詐騙，佯稱投資英語幼教事業，損失超過新台幣300萬元，報案後才發現對方根本是通緝犯，因為擔心對方拿自己名號招搖撞騙，因此主動現身止血。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

