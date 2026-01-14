斜槓新身分／男星斜槓當房仲 全家總動員一起賣房

藝人張捷為維持家計近期兼職做房仲。（張捷臉書）

演員陳霆去年開始多了一個《獨家報導》集團發言人身分，同時兼做直銷、直播帶貨，斜槓人生火力全開。演藝圈工作難穩定，不少藝人紛紛接觸其他行業，例如演員張捷就考取了房仲的證照，兼職房仲銷售，還帶女兒拍片。

其實兼職做房仲的演員不少，像是林道遠、黃少谷等等，各自有各自的銷售風格，張捷一個月前考取證照，老婆夏如芝為了鼓勵他，也陪伴一起拍宣傳片分享，甚至女兒也出現在鏡頭內，算是全家出動一起賣房。

鳳小岳經營台北邁斯納表演工作室要規劃招生。（鳳小岳臉書）

鳳小岳創辦「台北邁斯納表演工作室」，舉辦表演訓練課程，身兼行政工作人員，同時也是演員、歌手。他6年前引進一套在國外行之有年的「邁斯納」戲劇表演系統，除了著手課程規畫和招生，也親自裝修表演教室，不管是漆油漆還是鋪地板，不假手他人，目前林依晨、劉香慈、言承旭等人都上過課程。

馬國弼為了還款身兼多職。（馬國弼臉書）

馬國弼（原名馬國畢）現在雖正拍八點檔《豆腐媽媽》，除了負債要還款，但拍戲通告不穩定，除了兼職打零工例如餐廳外場等等，也做印刷公司業務。

