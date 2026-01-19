斜槓生活的高效娛樂 模特兒Hani推薦不熬夜也能玩的《傳奇又來了》

撰文／Hani 圖片／Hani

哈囉大家好，我是 Hani！平常既是模特兒、KOL，也是一位刺青師。拍攝、活動、客人預約、構圖、畫稿，時間常常被切成碎片。對我來說，遊戲從來不只是娛樂，而是一個能在零碎時間裡把自己帶走的出口，讓我能放鬆一下、打發時間。

斜槓生活的高效娛樂 模特兒 Hani 推薦不熬夜也能玩的《傳奇又來了》。Hani提供

我從小就愛玩遊戲，從主機 RPG、動作遊戲、MMORPG，到手遊、放置型、策略型通通都有涉獵。像《天堂》、《RO》、《魔力寶貝》那種要農裝備、衝等級的老派網遊，我可以連續好幾個夜晚不睡覺；也玩過《原神》、《崩壞》、《FGO》這種角色養成型，甚至連《放置少女》、《劍與遠征》這類掛機型都很熟。但說真的，能同時給我「爽感」和「自由時間」的遊戲並不多，而 Yahoo Y5 的《傳奇又來了》，剛好契合我現在的人生節奏。

斜槓生活的高效娛樂 模特兒 Hani 推薦不熬夜也能玩的《傳奇又來了》。Hani提供

第一次進到《傳奇又來了》的世界時，那種熟悉又熱血的感覺真的會讓老玩家心頭一震。畫風是我最喜歡的經典傳奇風格：暗黑、厚重、帶點野性，角色一拿起武器就很有「要上戰場了」的張力。我的角色一開始戰力只有七千左右，隨著裝備一件一件穿上去，武器、戒指、護符慢慢亮起來，那種數字往上跳的快感，就跟現實中我完成一件刺青作品一樣，很有成就感！人物立繪也很精美，我非常喜歡角色的造型設計。

Yahoo Y5《傳奇又來了》主打放置傳奇、自由掛機，豎屏單手就能玩。我常常在等化妝、等拍攝、等客人畫線稿的空檔，只要滑開手機，它就自己在幫我打怪、刷裝、衝經驗。像我截圖裡看到的，關卡效率顯示每小時經驗跟金幣都在穩定成長，那種「人不在也在變強」的感覺超療癒。對一個斜槓生活滿檔的人來說，這真的比任何遊戲都更友善。

而且這遊戲不是只有掛機而已，它的「龍魂羽翼」、「套裝神技」設計超酷！當龍魂啟動，角色身後那種發光羽翼，搭配技能爆發，畫面真的很像在演一場自己的傳奇電影。技能像刺殺劍法、烈火劍法、半月彎刀，一個一個升上去，傷害數字跳出來的時候，真的會有「我變強了」的直觀爽感。

我很愛那種角色養成系統很深，但操作又不複雜的遊戲，《傳奇又來了》剛好做到這點。你可以像我一樣，認真看技能表，把每一招練滿；也可以當成放置型遊戲，讓 AI 幫你掛機刷裝。像我現在一邊跑行程，一邊看著裝備從 1 級慢慢換成更高級，戰力從 7000 多一路往上飆，這種「默默變強」的過程，讓我在現實生活中也感到熱血沸騰。

再來一定要說到 PK 跟 BOSS，這是傳奇最迷人的地方。主城 PK、野外 PK、跨服 PK，你想打就能打，擊殺還會爆裝，刺激到不行。那種在野外遇到真人玩家，雙方技能全開互砍的緊張感，是很多純放置遊戲給不了的。打 BOSS 更是誇張，滿地掉神裝，真的有「散人春天」的感覺，不用課金課到爆，也能靠運氣和時間打出好東西。

「百萬行會」、「龍城爭霸」這種設計，也讓我覺得它不只是單機掛機，而是有真正社群感的線上遊戲。就像我在現實世界裡有攝影師、模特兒、客人、粉絲，遊戲裡也有行會朋友，一起打城、一起搶王，那種集體熱血真的會把人拉進去。說到這邊，想不想跟我一起玩呢？

我玩過這麼多遊戲，從畫面導向到劇情導向，再到競技導向，最後還是會回到這種「可以陪我很久」的線上傳奇類型。Yahoo Y5《傳奇又來了》對我來說，就是一款能在忙碌人生裡，持續給我成長感、爽感、歸屬感的遊戲。

如果你跟我一樣，一邊追夢、一邊斜槓，同時還想要一個屬於自己的世界，那我真的會推薦 Yahoo Y5 這款可以掛機、可以 PK、可以養成、可以熱血的線上遊戲。快來跟 Hani 一起玩吧！

斜槓生活的高效娛樂 模特兒 Hani 推薦不熬夜也能玩的《傳奇又來了》。Hani提供

Hani’s Instagram：https://www.instagram.com/_hani1227

Yahoo遊戲Y5平台省下載 Yahoo帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！！

YAHOO遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：《傳奇又來了》

《傳奇又來了》是一款放置RPG，在遊戲中，玩家將體驗單手輕鬆操作與經典BOSS挑戰；同時《傳奇又來了》還擁有熱血的競技生態，玩家既可以選擇智慧AI掛機，隨時隨地自動練級，也可以參與行會爭霸與跨服PK，體驗萬人攻沙的激情與擊殺爆裝的快感。

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000385