斜槓！專門破大案、彰警刑事戰將轉戰公關科長
〔記者湯世名／彰化報導〕大黑馬！彰化縣警局29日發布重要人事令，其中懸缺4個月之久的公關科長一職，由刑警大隊副大隊長張安進升任，其刑事資歷完備，專業能力、內外勤職務歷練、工作績效優異，其行事作風穩健，備受同僚、所屬敬重；由於公關科長一職是警察局長的重要幕僚之一，也是警察局的「化妝師」，警界人士都盛讚張安進是不可多得的人選。
這次人事令牽涉到3人調動，包括保安科長陳桂彬調任少年隊長、彰化分局副分局長許自強調陞保安科長、刑大副大隊長張安進調陞公關科長；1月2日交接。由於人事案「牽一髮動全身」，彰化分局副分局長、刑大副大隊長遺缺變成大熱門，據了解，彰化副分局長一職將由其他分局的副分局長調任，至於刑大副大隊長一職，呼聲最大的是彰化分局偵查隊長卓志昌、員林分局偵查隊長李旺興。一般預料明年1月初還將有一波數十人的大調動。
張安進任內屢破大案，其中2023年7月破獲販毒集團栽種大麻、製成食品，並擁槍自重的社會案件，逮獲5名嫌犯，查扣土造自製電控霰彈槍；2024年9月破獲詐騙集團詐騙逾1億元，查獲9名嫌犯到案，查扣犯罪所得2輛進口轎車、土地、現金、存款及虛擬貨幣等，扣押不法所得高達3000萬元。此次從刑事單位「協槓」公關科，普遍看好能夠勝任。
至於原本代理公關科長長達4個月的縣警局秘書詹廷育，是否會歸建原單位或繼續支援公關科，仍待討論。
更多自由時報報導
纏訟10年！張大春罵已故名嘴「下流」 逆轉無罪獲補償6000元
66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排
獎落誰家？ 12/29 威力彩、今彩539開獎了
中國「正義使命」軍演揚言打實彈 美軍雙航艦鎮守西太平洋
其他人也在看
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 122
西門町街頭格鬥！行人不滿被叭「拍車窗發戰鬥邀請」 牛頭牌駕駛被狂K
台北市萬華區西門町27日凌晨發生一起鬥毆事件，林姓男子（28歲）在行人徒步區走路時，不滿被開車的鄭姓男子（50歲）鳴喇叭催促，他趁鄭男停等紅燈時拍打其車窗理論，2人當街爆發肢體衝突，林男連續揮拳朝鄭男頭部猛K，雙方臉部皆掛彩，並互提傷害告訴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 16
雨刷涉跨國洗錢！ 美女中籍妻是關鍵共犯｜#鏡新聞
嘉義縣議員雨刷蔡政宜涉嫌跨國洗錢遭起訴，但其實同案還有名關鍵主嫌，就是他的美女中國籍妻子，綽號美美的唐斯蓉，40多歲的唐斯蓉擔任發號施令的角色，成立通訊群組後，下令手下協助博弈集團客戶，將金流轉入人頭帳戶洗錢，但美美已經在雨刷被捕前用台灣護照出境，可能藏在中國湖南老家，目前檢警發布通緝追緝中！鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 4
無照男酒駕撞壞「媽媽的瑪莎拉蒂」 友頂罪被識破
台中市 / 綜合報導 台中26歲李姓男子跟朋友在夜店飲酒狂歡，清晨5點多，開車載送4名友人回家，卻失控撞上路邊石墩，車頭全毀，朋友也受傷送醫，警方到場調查時，同車女子還一度想要幫他頂罪。警方調閱監視器都有錄到畫面，李姓男子這才坦承是肇事駕駛，酒測值不但高達0.72，還被查出開的是媽媽的瑪莎拉蒂，而且是無照駕駛，罪加一等，當場上銬送辦。轎車直行通過路口，先是擦撞分隔島，接著撞上人行道圓球狀的石墩，右前車頭嚴重受損，身穿黑衣，他是肇事的26歲男子，撞車了，還不知道，同車的朋友已經受傷。李姓肇事駕駛VS.警員說：「我們撞成這樣，有危害到什麼嗎，你們就撞到路旁邊了，還有人受傷，誰受傷，你乘客受傷了啊。」今(28)日清晨5點多，這輛進口轎車行駛惠中路，通過台灣大道時失控自撞路邊的石墩，車上有3男2女，其中1名男子頭部撞傷送醫救治。發生車禍後肇事男子不斷打電話，同車的女子還向警方自稱是駕駛。李姓肇事駕駛與同車友人VS.警員說：「你不要那麼兇好不好，(我沒在兇)，我們沒有欠你錢，不用那麼兇，認真的，誰開車的，都不講我兩個都一起做(酒測)。」但警方看了路口監視器畫面，勸這名女子，不要假冒頂罪。警員說：「妳剛剛跟我說妳是駕駛，我都有錄音喔，差別就多辦一個而已，反正兩個我都一起送法院。」李姓男子眼看無法抵賴，只好乖乖承認。警員VS.李姓肇事駕駛說：「你跟我講你是不是駕駛人，不然我不會直接對你吹(酒測器)，好，我就是，好，我就是，是嗎，確定是喔，我有錄音錄影喔。」李姓男子酒測值0.72明顯超標，被警方上銬依法送辦，警方調查，李姓男子跟同車的朋友，在夜店喝酒玩樂後，明知駕照已經吊扣還開著媽媽的瑪莎拉蒂，載他們要回逢甲租屋處休息，路上就發生車禍。台中市第六警分局市政派出所副所長廖述儀說：「車內部分乘客身體不適，已送往醫院檢查治療。」李姓男子酒後開車，因為同車的4名乘客沒有勸阻，也被連坐開罰，6000元到15000元。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 20
嚇人！ 失聯移工咖啡廳突情緒失控 拿椅子狂砸店員
中部中心／綜合報導台中市大雅區連鎖咖啡店，28日晚間，發生火爆衝突！一名外籍男子，抱著布娃娃，在座位上自言自語，3位店員想上前關心，他卻抓狂拿椅子，對店員狂砸，造成其中2人全身多處挫傷，後續調查更發現，他是失聯將近3年的越南籍移工，案件偵結後，將會將他遣返。咖啡店內，一片混亂，外籍男子，將一把椅子，猛的一下，往店員方向砸。店員趕緊拿起椅子，自我防衛，但對方情緒超激動，嘴裡不停謾罵，還不斷作勢攻擊，嚇人! 失聯移工咖啡廳突情緒失控 拿椅子狂砸店員（圖／翻攝畫面）一旁民眾，躲遠遠的，同時趕快協助報警，火爆畫面就出現在，台中市大雅區一間連鎖咖啡廳內，28日晚間10點多，這名外籍男子，在座位上抱著一隻娃娃喃喃自語，3名店員想上前關心，沒想到，他卻突然情緒爆走，抓起椅子，對著人，就是一頓狂砸。所幸在店內人員合作之下，情緒失控的男子，被大家合力壓制，交由員警帶回調查後，更是發現，他是一名失聯將近3年的越南籍移工。男子情緒失控遭店員合力壓制 警調查"身分是失聯移工"（圖／民視新聞）衝突造成其中2位勇敢的店員，身體多處擦挫傷，都驗傷提告，全案依涉嫌傷害、違反入出國及移民法相關規定移送偵辦，案件偵結才會將他遣返，這位火爆失聯移工，將為自己行徑，付出代價。原文出處：台中失聯移工咖啡廳情緒失控 持椅子狂砸店員、釀２人傷 更多民視新聞報導學生車站地下連通道練舞練一半 遭街友「丟便當」壯碩男街頭爆打女友 警當場查獲"持毒還毒駕"不滿上課睡覺被叫醒.懲處 替代役男痛毆長官"打到腦震盪"民視影音 ・ 15 小時前 ・ 1
快訊／幕後操控洗錢225億元！「雨刷」偵結起訴 具體求刑10年
曾因主導職棒假球案，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，被檢方查出2020年起成立洗錢水房，為國外博弈網站進行洗錢，直到被查獲前已經手新台幣225億元，並已收取新台幣2億多元佣金，案經檢方偵結後，認為蔡政宜因職棒假球案入獄服刑完畢後，卻於出獄後利用縣議員身分掩護，在幕後指揮洗錢集團運作，偵查期間仍否認犯案，犯後態度不佳，因此於12月18日依涉犯組織犯罪、洗錢等罪嫌起訴包含蔡政宜在內的2名主嫌，並具體求三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 19
台南保母被控超收.虐童! 嬰幼兒受虐"腦出血" 2人收押
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導台南市麻豆區傳出疑似保母虐童案，一名女保母兩年多前開始，在私人處所收托，不但夥同無照友人超收8名小孩，還涉嫌虐打嬰孩，導致有嬰孩腦出血癲癇被送醫，這才查出，這8名小孩都受虐，警方依刑法凌虐兒童罪嫌，將兩人送辦，法院也裁定羈押禁見。被害家長控訴無良保母，竟然超收托嬰，還背地裡虐打小孩。（圖／民視新聞）立委陪著被害家長控訴無良保母，竟然超收托嬰，還背地裡虐打小孩。小孩不只被虐打，家長看到影片，心都碎了。事件會爆發，是其中一名11個月大的嬰孩，被保母通知家長送醫，醫師一看不對勁，腦出血還有新舊傷，主動通報警方和社會局。而這名鄭姓的女保母，是社會局登記在案的私人保母，按規定最多可收托，2名2歲以下嬰兒，但她卻找來另1名，沒有合格登記的張姓護理師朋友，偽裝正牌保母，兩人違法超收8名小孩。打踹、羞辱、恐嚇！無良保母惡行犯嫌重大，遭羈押禁見！（圖／民視新聞）社會局和警方介入，這才調閱出近一個月來，無良保母施虐嬰孩的監視畫面，警方將兩人移送法辦，法院裁准羈押。家屬在立委陪同下對外說明，聯合聲明裡針對小孩遭虐打、羞辱與恐嚇，氣憤的寫下看完影片，只剩下殺人衝動。也悲憤的痛訴，沒想到把小孩交出去，竟是把他們送進地獄。即使提告也難以平復內心的悲痛。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：台南保母被控超收.虐童! 嬰幼兒受虐"腦出血" 2人收押 更多民視新聞報導高院今續審「剴剴案」！郁方現身語帶哽咽：應唯一死刑黃國昌要確定？稱政府沒成立「少子女化辦公室」 行政院回擊了藍白又想挖錢？推兒童帳戶救少子化「恐燒數千億」 衛福部狠打臉民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
花蓮男為照顧"臥床7年妻"躲通緝 入監前哭求:回家一趟
地方中心／綜合報導花蓮警方日前逮到一名酒駕通緝犯，不過，男子不斷懇求警方，讓他回家一趟，原來男子的太太臥床七年，男子擔心入監服刑後，太太沒人照顧，才會從桃園躲到花蓮。入監前，兩人哭著道別，警方也安排當地公益團體，提供急難救助。員警vs.通緝犯潘姓男子：「大哥你好有帶證件嗎。」男子行跡可疑遭警方攔查，不但沒帶證件，連身分號碼都記不得，最後被查出是酒駕通緝犯，男子卻不斷拜託警方，讓他先回家看太太。員警vs.通緝犯潘姓男子：「拜託載我回去，不然我...沒有你不能離開，我太太現在身體不舒服，我要回去看看，她全癱。」遭通緝的潘姓男子哭著與太太告別（圖／民視新聞）男子一回家立刻情緒激動，抱著臥床的太太痛哭，入監前，也最後一次幫太太換藥。通緝犯潘姓男子：「沒有我妳怎麼辦，（有沒有家人電話，幫你聯絡看看），一定要過得好好的，我在裡面不用擔心我。」事發在花蓮吉安鄉，男子先前在桃園酒駕，遭判刑三個月，就怕入監後，臥床七年的太太沒人照顧，才會偷偷搬到花蓮當臨時工，躲避查緝，被抓到時身上只有1000多元。花蓮縣議員魏嘉賢、里長探視男子的太太（圖／民視新聞）吉安分局太昌所代理所長祝世霖：「潘男向警方表示其妻臥病在床，急需人員協助換藥照護，員警基於人道考量，在警力戒護下，陪同其返家完成必要照護後，隨即將潘男遞解至花蓮地檢署歸案。」花蓮縣議員魏嘉賢：「那也謝謝社會各界的關懷，那她需要比較長期性的一個支持，那我們也會持續的配合里長跟所長，共同來關心她。」警方也轉介給公益團體，提供急難救助，讓男子別再躲避通緝，安心入監服刑。原文出處：花蓮男躲酒駕通緝為照顧「臥床妻」 男子入監前哭求「讓我回家一趟」 更多民視新聞報導騎士逆向拒檢狂奔 警深夜逮6條通緝犯送辦狡猾！5旬男誤信投資遭詐 女車手取款地點、時間狂改仍遭逮離譜! 三重男酒駕拒檢還沿路違規 警狂追4公里成功逮人民視影音 ・ 14 小時前 ・ 2
「雨刷」涉洗錢225億檢求刑10年 妻逃越南通緝中
職棒假球案組頭「雨刷」蔡政宜，三年前當選嘉義縣議員，被查出四年來洗錢225億，至今收押近四個月，29號遭到檢方起訴，具體求刑十年。他的中國籍妻子也是共犯，早一步逃去越南，檢方也發布通緝。在偵辦過程中，檢警也從雨刷夫婦住處查扣85個精品包、勞力士名錶以及不動產、現金1億7千多萬，生活相當豪奢。 #雨刷 #蔡政宜 #洗錢 #嘉義縣議員 #假球案東森新聞影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
開媽媽的海神「載友狂歡」 26歲男酒駕自撞釀4傷
台中26歲男子，駕照被吊扣，卻開著 他的母親 要價 3百多萬的海神豪車，載朋友 到夜店 喝酒狂歡，喝得爛醉、還硬要開車，回逢甲租屋處，失控撞上路邊的石墩，造成車上33歲的女乘客頭破血流，另外2男1女也受傷，但他不但不配合酒測，同行友人甚至還拍掉記者的手機，態度相當囂張，而李姓男子被依公共危險送辦，車上4人沒阻止他酒駕，每人最高可罰1萬5千元。 #海神#狂歡#酒駕自撞#態度囂張東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 1
無照駕駛還不專心 筆直一線道竟然「塞嘎並軌」
新北市新店區中安大橋今（28日）發生翻車事故，46歲李姓男子在橋上往安坑方向引道不慎擦撞護欄，當場把車撞成4輪朝天，所幸李男並未受傷，不過他被警方查出駕照已經吊銷，當場被開單舉發，他向警方供稱是為注意車流狀況才發生車禍，但詳細事故原因仍待調查釐清。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
「雨刷」涉跨國洗錢遭求刑10年 妻潛逃出境通緝中
台北市 / 綜合報導 綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜和中國籍太太，被控跨國洗錢金額超過220億元，1人被收押、1人潛逃越南，歷經近4個月，橋頭地檢署今(29)日偵結，依組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪起訴，並具體求刑10年，現在集團成員也曝光，大多為雨刷同鄉或是從政路上的左右手，而身為大姐頭發號施令的雨刷妻子唐斯蓉，檢方也發布通緝。記者VS.嘉義縣議員蔡政宜(09.02)說：「議員你是被冤枉的嗎。」歷經將近4個月時間，橋頭地檢署29日偵結，起訴5人，另外針對7人發布通緝。橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山說：「建請法院量處10年有期徒刑。」檢警調查，蔡政宜在2020年就開始經營水房，他2022年高票當選議員，疑似擔心被查獲參與其中，議員身分恐怕遭受影響，轉為幕後操盤手，整個水房重責大任則是落在中國籍太太手上，涉嫌跨國洗錢大約4年時間，經手金流高達220億元，不法獲利近2億元，兩人豪奢生活也曝光。高雄亞灣區豪宅，以及位在三民區轉角透天住所，都是雨刷經常出現的地方，偵辦期間，在豪宅、住處內，查獲大量精品、現金等，各類精品包，前前後後共查獲85個，還有大約50萬元的名錶一支，不動產和現金，就超過1億7千萬元。高雄市刑大科偵隊長林建均說：「集團為避免外人向警方告密風險，集團幹部都由親友擔任，這些年輕人大概都是在30到35歲之間。」經過5波搜索後共逮12人，現在集團成員身分也陸續曝光，主要是蔡政宜嘉義同鄉友人，或是從政路上的心腹左右手，包含一名助理在內。高雄市刑大科偵隊長林建均說：「他們分工的部分大部分就是由蔡姓主嫌為首，雨刷他非常配合我們偵辦。」儘管偵辦期間，雨刷都配合調查，但擔任發號施令的妻子唐斯蓉仍與其他共犯潛逃中，現在檢方持續追，就是要讓案情拼圖盡速完整。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
追垃圾車跌倒心生不滿 64歲男持利器追砍清潔員
高雄市 / 綜合報導 台中市清水清潔隊，昨(27)日收運垃圾時，1名男子持利器衝出來，要找垃圾車駕駛理論，還拿刀砍垃圾車，嚇得駕駛躲回車內報案，警方到場依現行犯將男子逮捕，警方查出，這名男子疑似因為前一天追不上垃圾車還跌倒，心生不滿，才在昨日持利器追砍駕駛，將他依殺人未遂罪嫌，移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。而附近民眾都說，男子平常無業，喜歡喝酒，有時性格衝動但不會與人結仇，實在沒想到，這次居然會氣到拿利器攻擊清潔隊員。垃圾車停在路中間，旁邊民宅衝出來一名綠衣男子，右手還拿著一把長長的利器，要追垃圾車駕駛，駕駛嚇壞了，躲回車上報警，事情發生在昨日上午11點多，在台中市清水區這條路，當時清潔隊員沿路收運垃圾，卻遇上男子情緒失控，持利器揮砍車輛。民眾說：「(跌倒可能很氣的樣子)。」民眾說：「(不會結仇)。」民眾說：「(愛喝酒，起酒瘋)。」持利器的是64歲蔡姓男子，附近民眾說，蔡姓男子沒有工作，常常自己喝酒，性格衝動，沒有與人結仇，沒想到這次竟然氣到拿利器追清潔隊，衝突地點，距離最近的派出所才大約200多公尺。清水警分局大楊所所長林士欽說：「蔡姓嫌犯於12月26日倒垃圾時，因未能追上垃圾車而跌倒，致心生不滿。」蔡姓男子，疑似因為前一天倒垃圾時，追不上垃圾車跌倒，心生不滿，昨日拿出利器，要和垃圾車王姓駕駛理論，王姓駕駛趕快躲回車內才沒有被砍傷，但蔡姓男子又拿刀狂砍垃圾車，警方獲報趕到現場，將蔡姓男子以現行犯帶回派出所，依涉犯殺人未遂罪嫌移送偵辦，檢方複訊後聲請羈押獲准。清水區清潔隊長邱雅琳說：「本案人員飽受驚嚇，所幸平安無傷。」清潔隊員收運垃圾，卻遇上不理智民眾持利器追砍，已經飽受驚嚇，並且報警，環保局表示，會持續協助清潔隊員的心理輔導關懷。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
疑"不讓路撞肩"爆衝突! 4男超商扭打掛彩互告
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導只因為互不相讓擦撞肩膀，就在超商大打出手！台南永康一間超商，爆發肢體衝突，起因是男子和人擦撞先是爆發口角，沒想到對方的父親和弟弟也加入戰局，從口角變成推擠加扭打，結果雙方都掛彩，互提傷害告訴！超商門口擦撞，雙方口角後爆發推擠毆打衝突！（圖／民視新聞）超商內先是兩名男子在口角，接著趙姓父親走過來，挑釁口氣十足。氣氛越來越火爆，一對二的陳姓男子開始吆喝對方，不要再靠近，沒想到衝突緊張還是一直逼進。果然結果就是大打出手，趙姓父親還掛彩流血，從口角到推擠，最後扭打成一團，三人都受傷，警方到場雙方氣都沒消，要互提傷害告訴。民眾說：「出來的時候雙方去撞到，就是有擦撞到然後就開始吵架了，打架的時候好像跑到超商裡面。」三名男子均提出傷害告訴，全案依刑法傷害罪，移送台南地檢署偵辦。（圖／民視新聞）台南市永康分局副分局長謝貴琳表示：「三名男子均提出傷害告訴，全案依刑法傷害罪，移送台南地檢署偵辦。」台南永康這家超商，就位在大馬路旁，附近有大學，來來往往的民眾不少，一邊是不滿被擦撞肩膀，一邊則是父子三人互相撐腰，雙方就在大庭廣眾下爆發肢體衝突。民眾表示：「蠻誇張的，就不至於啊。」、「就看誰去撞到對不起就好啦，就很簡單的事情，沒有必要去吵到這樣子說，一定要大打出手或什麼的。」警方後續將調閱超商監視器畫面，釐清動手先後和責任，依刑法傷害罪嫌，移送台南地檢署偵辦，呼籲民眾理智，一時衝動演變成打架，不僅傷身也可能吃上官司。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：疑"不讓路撞肩"爆衝突! 4男超商扭打掛彩互告 更多民視新聞報導變態役男趁表姊洗澡「拿手機偷拍」！錄5段影像下場慘了北車驚見「張文哥哥親筆信」！向英雄余家昶母親道歉 曝弟弟遭霸凌過往1女3男感情糾紛失控了！松山火車站5人互毆 快打部隊急出動民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
中年男酒駕心虛…拒檢跑給警察追！8分鐘內連吞「19張罰單」驚人罰金曝
新北市41歲黃姓男子昨晚（28日）酒駕上路，遭巡邏員警盯上，要求攔檢，未料，黃男拒檢逃逸，雙方展開追逐，沿途不斷違規，直到駛入死巷，被警方活逮，並發現他酒駕涉犯公共危險罪；至於違反道交條例部分依法開出19張罰單，罰金恐超過29萬元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
餛飩店搶位、臨停勸靠邊 新北莽男「持斧」恐嚇｜#鏡新聞
新北市今天(12/29)一連發生兩起斧頭恐嚇案，一名男子買檳榔的時候把車子停太外面，被業者提醒後不滿，抄出斧頭下車理論，另一起居然是因為在輪餛飩店搶位置。鏡新聞 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
"雨刷"蔡政宜涉洗錢逾225億 檢偵結起訴求刑10年
南部中心／綜合報導綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜和中國籍太太，涉嫌跨國洗錢，不法金額高達225億元。蔡政宜今年8月遭到收押，太太則潛逃到越南，歷經4個月審理，檢方29日偵結，一共起訴洗錢集團12名嫌犯，對身為首腦的蔡政宜求處10年徒刑，他的太太也被發布通緝。今年5月份，警方破獲大型洗錢機房，背後首腦就是綽號「雨刷」的蔡政宜。（圖／翻攝畫面）荷槍實彈的員警，衝進高級豪宅，嫌犯措手不及，今年5月份，警方破獲大型洗錢機房，而背後首腦就是曾操控中華職棒假球案入獄，現為嘉義縣議員，綽號「雨刷」的蔡政宜。事發後，蔡政宜企圖潛逃出境，在機場被攔截逮捕，遭到收押，他的太太則已經先一步逃往越南，案件歷經4個月偵辦，橋頭地檢署29號偵結，依組織犯罪和洗錢，起訴5名嫌犯，另外對7名共犯發布通緝，主嫌蔡政宜被求處10年徒刑。橋頭地檢署襄閱顏郁山表示：「審酌被告蔡某，前因職棒假球簽賭案，出監後雖擔任嘉義縣議員之民意代表，卻以其配偶籌組跨境洗錢集團，牟取暴利。」主嫌蔡政宜和中國籍太太，涉嫌在高雄成立水房，替泰國博弈集團洗錢。（圖／民視新聞）檢警調查，蔡政宜和中國籍太太，2020年開始，涉嫌在高雄成立7間水房，蔡政宜因為要選議員，身分敏感，從事幕後操盤，太太負責指揮手下，替泰國博弈集團洗錢，綁定人頭帳戶後，指揮水房客服人員，處理賭博相關金流，掩飾賭博網站非法所得，近5年來，協助賭博網站洗錢，高達225億元。蔡政宜和太太，從中不法獲利近2億元，兩人生活過的奢華，開豪車、住豪宅、收藏名錶、精品包也多達近百顆，通通被查扣。橋頭地檢署偵結，起訴5名嫌犯，另外對7名共犯發布通緝，主嫌蔡政宜被求處10年徒刑。（圖／民視新聞）高市刑大科偵隊長林建均表示：「扣押主嫌土地4筆，總計約新台幣1億5千萬左右，該集團為避免外人向警方告密風險，集團幹部多由親友擔任。」為了避免洗錢集團內部人員告密，集團成員主要是蔡政宜嘉義同鄉友人，甚至是親友，互相分工合作，儘管偵辦期間雨刷都配合調查，但擔任發號施令的妻子和其他共犯還在潛逃，檢方對他們發布通緝，持續追查。原文出處：「雨刷」蔡政宜涉洗錢逾225億 檢偵結起訴求刑10年、通緝中籍妻 更多民視新聞報導酒駕拒檢狂逃8分鐘！三重男被開19張罰單 罰金高達29萬「雨刷」蔡政宜涉跨境洗錢225億 橋檢追加起訴求刑10年三重男酒駕拒檢逃跑！8分鐘慘吞「19張罰單」民視影音 ・ 19 小時前 ・ 1
行人闖紅燈被搖車窗嗆聲！ 怒趴引擎蓋遭甩飛
新北市三重徐匯中學捷運站旁，昨晚（28號）深夜11點多，有民眾目擊，男子和轎車駕駛發生衝突，不只在路邊互毆，男子還趴上引擎蓋阻止對方離開，嚇得趕緊報警。警方到場將男子帶回偵辦，釐清衝突起因，原來是他不滿闖紅燈，被轎車開窗嗆聲。 #闖紅燈 #三重 #行車糾紛 #徐匯中學捷運站東森新聞影音 ・ 11 小時前 ・ 1
無照上路還毒駕！轎車巷內逆撞7機車 騎士無辜挨撞
新北市 / 綜合報導 新北市板橋區溪頭街27日下午4點多，1輛白色轎車暴衝，在巷內橫衝直撞，直接逆撞停在路邊的7部機車。剛下班的蔡姓水電工正準備牽車離開，當場從後面被撞飛，骨折送醫。警方見轎車駕駛精神不濟，毒品快篩後呈陽性反應。30歲的黃姓駕駛有毒品前科，去年才出獄，這下無照又毒駕，恐怕得再回去吃牢飯。騎士將車側停路邊，這時一輛白色轎車，逆向朝他直衝而來，騎士被當場撞飛一度被包夾，見轎車疑似還想往前，騎士趕緊起身閃到旁邊，員警秘錄，警方獲報到場，車殼零件散落機車東倒西歪，一片狼藉，巨大聲響附近民眾都嚇壞。目擊民眾說：「有一個工作的人，可能他也是有撞到還是怎麼樣，他就上去救護車。」講很大聲嚇一跳， ， 猛撞一排車闖了禍 ， 駕駛急忙下車查看 ， 而騎士痛到只能趴在機車上 ， 表情猙獰 ， 不過這一切似乎早有端倪 。華視新聞記者李思琪說：「當時黃姓駕駛，一路從溪頭街逆向行駛，還在中途停了下來，自稱是在看導航，不小心誤踩油門，才會暴衝，警方事後經過快篩，才發現他是毒駕上路。」當時黃姓駕駛，一路順著溪頭街逆向行駛，還在中途停下來自稱是在看導航，不小心誤踩油門才暴衝，警方快篩才發現他是毒駕上路，30歲的黃姓駕駛無照，有毒品前科，當天開女友租的車，蔡姓騎士則是旁邊工地的水電工人。27日下午4點多，剛下班正要離開卻遭撞，手臂骨折多擦傷，黃姓駕駛也被發現毒駕，7部機車毀損。新北市警局板橋交通分隊中隊長黃思齊說：「查黃男酒測值為0，惟精神狀態不佳，經施以唾液毒品快篩試劑檢驗，結果為陽性反應。」毒駕上路還沒有駕照逆向行駛，黃姓駕駛將吃上高達15萬的罰單，去年中才剛出獄，現在恐怕又要再去吃牢飯。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
心情差！醉男鬧北捷大直站 遭鋼叉.辣椒水制伏
台北市 / 綜合報導 台北捷運大直站，昨(27)日下午有旅客情緒失控，大鬧捷運站！一名50歲男子，因為和老闆爭執，酒後和兒子要搭捷運回家，結果在站內大聲咆哮，站長見狀拒絕男子進站搭車，結果他情緒更激動，作勢要攻擊。站務員拿出準備好的鋼叉控制男子，站長拉扯之間也趕緊噴辣椒水反制，轄區員警趕到，將人團團包圍，帶回派出所偵辦。一名男子站在手扶梯前，和捷運保全僵持不下，這時另一名站務員，悄悄繞到後面，拿出鋼叉控制男子行動，男子掙扎躲避還揮拳反抗，雙方扭打成一團，轄區員警趕到，站在捷運閘門前，將男子團團包圍，因為他剛剛喝醉酒大鬧捷運站，作勢攻擊站務員，站長緊急噴辣椒水反制。目擊民眾陳先生說：「走到捷運站發現，警車是逆向，就看起來很急的，停在那個捷運站出口，我下去的時候其實，那個情緒可能比較不穩定的乘客，然後就是已經被警察圍住。」民眾見到警方大陣仗，以為又發生攻擊事件，27日下午3點多，台北市大直捷運站，一名50歲陳姓男子，喝得醉醺醺大聲咆哮，被拒絕進站引發他不滿，和站務員爆發口角。員警VS.醉男兒子說：「所以他是工作上的事嗎(對)。」當時男子的兒子也在一旁，卻沒能攔住爸爸，供稱是因為工作與老闆鬧不愉快，喝完酒後要搭捷運回家，情緒激動被拒載拉扯過程中，還導致站長手指擦傷掛彩。台北市中山警分局大直派出所長賴新天說：「本所獲報後隨即派遣，我們在大直捷運站1號出口，這邊的巡守警力，立即到場來做協助。」男子被警方帶回派出所，依社維法送辦，最高可開罰1萬元，敏感時刻醉男在捷運站鬧事，好險站務員和轄區員警，因應類似事件，早已做足準備迅速反制。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話