斜槓CEO變身馬術國手 陳怡如代表台灣隊出賽亞錦賽
生活中心／綜合報導
第二屆FEI亞洲盃馬術錦標賽，24日於泰國登場，今年中華隊有一位身分特別的馬術選手，除了是馬術高手外，還是上市公司總經理的陳怡如。她首次披上中華隊戰袍，與愛馬「陳夏碩Chassot」出戰馬場馬術團體賽與個人賽，實現多年以來的夢想。
回顧這段歷程，陳怡如自2008年開始比賽，花了17年才取得國手資格。對她而言，馬術是一場「不能偽裝的運動」──在快速與包裝盛行的現代社會，真正能讓人看見努力與真誠的，反而是在馬背上的每一個細節。她相信，唯有足夠練習，才能與馬匹建立和諧節奏。
學生時期是田徑與游泳選手的她，因就讀動物系而首次接觸馬術。出社會後，她開始思考人生中是否仍有未完成的夢想，於是存錢買下第一匹馬，再度踏上賽場。多年來，她把馬兒視為孩子，認為「正確騎乘是對馬最好的保養」，這份責任感也成為她想成為選手的動力。然而，這條路並不容易。家族因風險反對十年，她也曾摔馬造成腦震盪、斷腿，但只要一拆石膏便立刻回到馬場。「我知道這條路我不會放棄。」直到某天母親送她一頂安全帽，說出「既然你停不下來，那我們就接受」，才正式鬆動家中的反對。
直到2017年家族希望她回企業接班，她提出唯一條件：「請不要阻止我騎馬。」於是她以責任換取夢想，展開斜槓 CEO 與運動員的雙軌人生。外界好奇她如何兼顧高壓管理與訓練，她透露，自己在海外比賽時常於凌晨開會、下午練習，並提前一年規劃行程，「每分鐘都很重要」。陳怡如說，馬術與企業管理其實相通——都依賴領導與團隊合作。被問到何時會退休？她笑稱：「馬術沒有年齡限制，只要我能騎，我就會一直往前。」
體育中心／季芸、楊淨泰國報導第二屆國際馬協亞洲馬術錦標賽（FEI Asian Championships Pattaya ）11月24日起在泰國舉辦，陳怡如首度披上中華隊戰袍代表國家出賽，帶著愛馬「陳夏碩 Chassot」征戰賽場，出賽場地馬術團體賽與個人賽。從2008年參加比賽開始，陳怡如說自己苦練整整17年才成為國手，雖然艱辛但對她來說是「人生修煉」。陳怡如熱愛馬術的原因之一是「在馬背上，你是沒辦法偽裝的。」在什麼都追求快與高效的「速食社會」裡，很多事情都可以包裝與假裝，但唯獨馬術，這項沒有年齡與性別限制的國際賽事運動裡，你必須要很努力練習、學習，你才有辦法真正的與馬和諧共存。起初開始練習馬術，是因為學生時期就是游泳與田徑選手，非常了解選手的生活樣態，熱愛動物的她大學時就讀動物系，同時因為學校有馬場，讓她首度接觸馬術，出社會後幾年，陳怡如常常思考「人生還有沒有什麼沒有完成的願望？」這才發現，如果有機會，希望能夠重返學生時期的夢想接觸馬術，因此存錢買了第一匹馬、踏上賽場。陳怡如對馬兒視如己出，每一匹馬都是她親自照護、疼愛的孩子，她提及「正確的騎乘馬，對馬匹來講，對筋骨是很好的保養」，想要正確的騎乘我的馬、想讓馬健康，激勵了她想要成為選手；然而，人生開局便背負家族事業的責任，長輩並不支持她走上馬術這條路，陳怡如分享前十年，家人是非常反對的。「我曾摔馬，腦震盪、摔斷腿，但打上石膏拆掉後，我就馬上跑去馬場騎馬，我知道，我一輩子，沒有想要放棄馬術這條路」。上市公司女總經理陳怡如斜槓「國手」首披台灣隊戰袍。（圖／民視新聞網）也許是毅力撼動了那堅固的家族屏障，陳怡如的母親有一天送她一頂馬術安全帽，跟她說「既然我們阻止你那麼久，都沒有讓你停下來，那我們就接受，但我們不支持。」陳怡如內心相當感動，而她此刻也逐步明白家裡的事業是責任。2017年，家人希望她能回來接班，在一場對話裡，她提到「我可以回來接班，但請你們不要阻止我」，因為「我不想我的人生一輩子都被規劃好。」於是，她用責任換來了夢想，開啟了斜槓總經理之路。外界好奇，陳怡如如何兼顧上市公司總經理與馬術國手身份，她分享在德國比賽時，他凌晨兩三點起來，開台灣的會議，到當地下午再跑到馬場去練習，每天晚上八點就早早入睡，日復一日，並且會提前一年規劃行事曆「每一分鐘都很重要。」陳怡如更認為馬術與企業管理都是「領導統御」有一定的重疊性，兩者都需要靠「團隊」，陳怡如分享花很多時間去組織團隊，且非常注意，在每一個討論的環節，都認真去傾聽幕僚想說的話，再從目標的建議，去統整決策。她分享自身管理哲學，猶如「孟嘗君食客三千」，借重長才壯大團隊量能，且自己要願意傾聽。斜槓極致、人生「瘋狂」的陳怡如，對映著她口中那「無法偽裝的馬術」性格真實、爽朗大方，做任何事情都全力以赴，被問到「什麼時候會想要退休？」她堅定表示馬術運動，是唯一一項沒有限制年齡、性別的運動「除非我清楚知道身極限已經到達了，不然我不會放棄」，就算不當選手了，也會在馬術圈貢獻己力，「因為馬術這是我一輩子沒辦法放棄的事」。原文出處：馬術(影)／上市公司女總經理陳怡如斜槓「國手」！苦練17年披台灣隊戰袍 更多民視新聞報導獨家(影)／昔玉女歌手金瑞瑤現身泰國！成台灣馬術隊場邊「最美啦啦隊」國際馬聯亞洲馬術錦標泰國舉辦！台灣隊7選手參戰、理事長許安進現場加油民視影音 ・ 23 小時前
