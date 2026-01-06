斜眼兔、法國鬥牛犬超療癒 隱藏的池上鄉打卡點共融式公園

你瞪我、我瞪你，斜眼兔十分可愛。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕池上鄉爭取花東基金與內政部補助2千多萬，興建了全鄉第一座共融式公園，這是偏鄉少見設施，希望能讓祖孫同時運動休閒，池上公所找來插畫家林俞槿(Emma)創作畫上「斜眼兔」畫、塑像，十分可愛。

池上鄉長林建宏說，Emma筆下最受歡迎的法國鬥牛犬、貓咪、兔子將為池上增添更多療癒與溫度，打造更具魅力的藝文氛圍，帶給旅人與鄉親全新的視覺亮點。遊客說「畫得太可愛，為池上的隱藏式打卡點」。

公園內斜眼瞪的擬人化兔子浮雕圖案讓人莞爾，兔子、法國鬥牛犬雕像都十分吸睛，公園近期驗收完畢正式開放，但在此之前早就有許多家長迫不及待來此「遛小孩」，附近小學生也都早早來此遊玩。

公園內比較特別的是有滑索，類似設施也只有在台東市內可見，另外，遊戲塔則是造成米粒外型，十足彰顯當地特產，卻因帶有些許抽像風格才不落俗套。林建宏說，公園設計對6到12歲兒童與長輩的體健設施，希望能帶給池上兒童更多童趣，也能讓長輩也此與兒孫一同玩樂。

米粒造型遊戲塔，綜合多項遊戲設施。(記者劉人瑋攝)

兒童見到就大喊「兔兔！」。(記者劉人瑋攝)

