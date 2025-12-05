斜角設計讓小宅輕鬆擁抱三房兩廳！弧形設計x斜率延伸，替 18 坪小宅撰寫專屬的生活程式碼
編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 沐慕室內設計
小編帶你看好宅
撰寫程式有很多種方法，但不論是以哪一種程式語言和架構出發，都是為了達成理想目標！這件座落於新北市、以僅僅 18 坪的基地，巧妙地劃分出三房兩廳兩衛的完整機能。沐慕室內設計團隊面對住宅基地中水平與垂直軸線的限制帶來的視覺緊縮感，仔細疏理空間優劣後確立了「斜率延伸」的設計語彙，設計師巧妙地在天花板、地坪及櫃體上運用斜面、斜線、斜率延伸進行延伸，將實用性與視覺錯覺完美結合，成功在有限的現代風格框架內，重新定義空間走向，創造出遠超實際坪數的開闊感受。
為化解原始公區橫樑過低過深達 80 公分差帶來的空間壓迫感，設計師以精密的斜線造型從玄關一路延伸包覆，不僅優雅修飾了橫樑與設備，更讓斜率成為公區延伸視覺的核心線索，創造進門有窄變寬的視覺反差，有效提升公共區域的空間感。電視主牆透過延續的弧形曲線將玄關櫃、電視機櫃完美整合，藉由高低起伏在平面上創造視覺的層次、界定出不同使用機能。另外，透過帶點粗獷的灰色藝術塗料與平滑的白色乳膠漆做對比，透過色彩翻轉天花板高低差的問題，讓結構劣勢變成一種設計趣味。設計師重新梳理空間使用度，以對廳房規劃作最佳的配置。將次臥及客房牆體改為活動拉門隔間，展現單一空間的多元應用；為了保留偶爾長輩來過夜的休息區，設計師展現極致的整合工藝，將衣櫃、隱藏式下掀床、梳妝台、儲物櫃與拉門完整收納進沙發背後的櫃體，使空間在彈性釋放與獨立休息之間輕鬆轉換。當拉門收起時，公區視野瞬間擴大，最大化生活空間；關閉時則能確保三房格局的獨立隱私性，透過自由的無動線設計讓18坪空間內可以有餘裕劃分出客房與書房，卻又不造成空間的壓迫感。
位於活動客房對側的畸零區域則剛好規劃成多功能辦公區，天花板延續客廳透過弧形與塗料的對比消弭高低差的突兀感；隔間與客房採取同樣的設計，在天花板預埋了活動門軌道，平時可以完全收合於單側，形成一個開闊活絡的生活場域；有需求時則可以將拉門關上，肩負起後疫情時代的居家辦公與小組會議需求。另外，靠窗處規劃的收納將會議所需的電信設備完美整合於此，屋主可輕鬆轉動沙發、書桌，即時將畫面投影至客廳電視；收折在側的白色門片更是設計巧思，打開後即是可寫、具磁性白板，讓居家會議如同在專業場域般高效運作。
小編的最愛
主臥房原本有著粗壯的大樑橫越空間，設計團隊藉由律動感的斜板與燈光分層修飾，有效弱化頭頂的重量感；床尾的電視並非單純壁掛，而是透過黑色不鏽鋼訂製一道背板，結合轉角的弧形收納層板，消弭了稜角帶來的破碎感。採光床旁還有餘裕規劃收納臥榻；以架高地板取代傳統床架的設計，不僅提供更舒適的睡眠體驗，也讓衣櫃結合辦公桌的設計手法，可以不需要另外添購椅凳，形成一個讓腳自然下垂的臥榻辦公區，在有限的坪數做到最完善多元的居住體驗。
沐慕室內設計／董家豪 iAN、金萱 SunNy
地址：台北市大安區和平東路二段18巷7-4號1樓
Email：Hello@immerse-design.com
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
8:2的現代美式｜38坪
霽空如水，碧波蕩漾，蒼翠悠然河景在張馨&瀚觀室內設計巧手下，幻化為四季風情畫，不分晝夜輪播，成為空間最美裝飾，亦將自然閒適氛圍擴散至每一角落，譜寫美好恬靜時光。擁有ISO國際認證且具有北、中、南在地服務規模的張馨室內設計團隊，此次為個性獨立、有品味的女屋主，輕描8分現代、2分美式的舒心居所，使家如其人，溫柔且知性，散發獨有魅力。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
幸福御用化妝師 三十年老屋變網美宅
遁隱崇山的魅力宅邸，憑藉純白色系攫取眾人目光，搭配窗外環繞鬱鬱蔥蔥、層巒疊嶂的絕美景致，宛如一處遺世獨立的瑰麗祕境。事實上，該案場屋齡年屆半甲子，原是以木質調為主、配備冗贅櫃體的陳舊裝潢，甚至連天花都稍嫌浮誇華麗，難免給人幾分沉重不適的氛圍。對此，負責執掌操刀的王立崢設計師考量居住人口單純，故將客、餐廳與廚房齊聚起居樓層，打造開放式回字形動線，輔以借景手法，援引周遭陽明山系的自然綠意，擘造格外明敞通透的魅力空間感。 女屋主尤愛取材玻璃屋作靈感發想的餐廚區，及搭載外推門的美式露台；無論晨曦或深宵，懾人美景盡收眼底。幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
科技新貴御用 溫潤暖心女力宅|現代風|30坪
本案主理人陳佳佑設計師過去曾是台積電資深工程師，其設計風格完美交織理性與感性，蘊含洞察入微的生活細節；實事求是的工作態度，令合作過的業主紛紛讚不絕口、印象深刻，尤其已深入了解竹科工程師們的需求而備受青睞。此次的女屋主便是任職於園區的科技新貴，然而有別於以往多數工程師業主所訴求的現代感與科技感，更偏好溫馨、愜意的氛圍營造，諸如木皮、高吧檯及黃光間接照明等元素的使用，在在描繪溫潤、舒心的日常情境；對陳佳佑設計師而言，可謂全新突破，跳脫過去慣用的色彩、材質與風格展演，卻仍不失其標幟本色，保留理性的邏輯敘事。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
13年再續緣 打造大王國裡的小城堡
總能盡善貼近居住者的生活樣貌，13年後再續前緣，屋主第二次請到富億空間設計操刀設計居家，鑒於孩子逐漸長大，屋主重新購置新居，在陳錦樹設計師的悉心擘劃下，再一次完美打造一家4口美好生活的夢想藍圖。幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
板材指南針！美耐板、批批板、塗裝木皮板，特色應用一次掌握
隨著人們追求舒適且有質感的居家環境，在設計裝潢中材質扮演關鍵的角色，透過選擇適合的板材，不僅影響整體美感，更直接關係到耐用性與日常的使用便利。以下將針對三種常見的板材「美耐板」、「批批板」與「塗裝木皮板」，分享板材的特色與應用，幫助人們在挑選上可以有更多不同想法，讓居家環境能打造出更理想的生活品質。id SHOW ・ 1 天前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
印航737飛機「離奇消失」13年 竟在1處找到了！
國際中心／王靖慈報導印度航空一架波音737居然在公司內部失蹤了整整13年，這架飛機停飛後就被航空公司忘了它的存在。在近日這架飛機終於被發現，更誇張的是，印度航空還未此默默付了12萬美元（約新台幣376萬元）的停放費，消息曝光後，引發國際媒體關注。民視 ・ 1 天前 ・ 11
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 5 小時前 ・ 35
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 30
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 60
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 31
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 10
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1073
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 134
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 15
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 153
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 20 小時前 ・ 27