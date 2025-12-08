南部中心／洪明生、莊舒婷 屏東報導

有民眾在東港魚市場買了一斤400元的斑節蝦，接著到代客料理區，請人幫忙煮，不過吃到一半卻發現盤子中居然混雜著體型較小的白蝦，懷疑蝦子遭掉包，不過有眼尖的網友就發現，盤子內的兩種蝦，根本都不是斑節蝦，該名消費者，可能是連續被騙了兩次。

一斤400元斑節蝦東港代客料理! 民眾控"被掉包"出現小白蝦

屏東有民眾在市場買斑節蝦，卻買到草蝦。（圖／民視新聞）

一大早魚市場好幾個攤位，都已經營業，外觀呈現深褐色或黑色、有著橫條紋的蝦子就是常被叫做虎蝦的斑節蝦，不過就有民眾發文指控，在市場買了斑節蝦，請代客料理，卻發現有不同的蝦子混在裡面。盤子中有兩種體型的蝦子，消費者認為左邊體型較小的可能是白蝦，質疑店家是否在代煮過程中偷換食材，詢問店家得到的回應是，不小心撈到白蝦多送的，其他代煮業者也說，不可能有偷換蝦的狀況。民眾：「我個人不太能接受，因為我之所以買這個產品我是想，吃到單純這樣子的東西，主要是先講清楚。」

業者手中抓著的蝦子，外觀深色且有條紋狀，是斑節蝦的特色。（圖／民視新聞）只不過有眼尖的網友注意到，這盤子裡，右邊大一點的並不是斑節蝦而是草蝦，左邊的是白蝦沒有錯，懷疑消費者是從頭就被騙到底。其他業者vs.記者：「斑節蝦牠身體比較灰啦，煮完會看起來比較灰，斑節蝦牠會一節一節啦，所以那個再怎麼看都不像斑節蝦，不是斑節蝦。」PO文民眾說的魚市場內，白蝦一斤300元，草蝦一斤400元，至於斑節蝦一斤就要600元，消費者自稱用400元買了一斤，業者們覺得買到的應該就是草蝦。非當事代煮業者：「可是他這個價格就是草蝦的價格，400元一斤這種東西他應該不會參雜下去，有可能真的是像代煮一樣，旁邊剛好有些想說順便給他。」屏東縣政府消保官吳清宜：「建議消費者如果有代客烹煮的需要，應該先把食材拍照然後清點數量，業者也建議要開立單據。」究竟是一開始就不是買斑節蝦，還是在代煮時被掉包，目前無法得知，只是若民眾要請業者幫忙烹調，還是先確認自己到底買了哪些東西，才不會發生糾紛。

原文出處：一斤400元斑節蝦東港代客料理! 民眾控"被掉包"出現小白蝦

