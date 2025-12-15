斥不副署三讀法案宛如皇權 劉書彬：政院反民主2026選戰難獲支持

行政院長卓榮泰對部分被認定為爭議的立院三讀法案將以「不副署」的方式技術性延宕生效。（示意圖／CTWANT攝影組）

民眾黨立委劉書彬今（15）日表示，民主社會行政權可不是「皇權」，行政院不能無視國會已經三讀通過的法律，更不能以不公布、不副署的「賴皮」方式把立法院當「塑膠」，行政院不副署的模糊說帖根本是在掩飾「反民主」的作為，總統賴清德帶頭這樣做實在不把民主體制放在眼裡。

閣揆卓榮泰15日正式宣布將依《憲法》程序對部分法案「不副署」，空前作法引發朝野巨大爭議，包含立法院再修正版的《財政收支劃分法》與停止砍刪公教年金修法等都被列入「打擊範圍」。

政院人士回顧，過去遇到爭議法案時，行政院長多會先副署讓總統公布法律，再進一步提出覆議或聲請釋憲，如今便是因為《憲法訴訟法》修正拉高了憲法法庭議決門檻，然而大法官人選被杯葛搞得人數不足，憲法法庭根本無法實際運作，卓榮泰才直接選擇「不副署」，也確實繞過了傳統的釋憲途徑。

民眾黨立委劉書彬（圖）認為行政權凌駕立法權恣意不副署三讀通過的法律實在是國際笑話。（圖／CTWANT攝影組）

劉書彬對此直斥，沒有一個國家行政權被放任來沒收國會三讀通過的法律，這種「反民主」的作為已經讓全世界看笑話，根本是中央說服自己支持者的說帖，但「抱團取暖」根本正當性不足。她回顧，「大罷免大失敗」已是最新民意，中央若再與民意對作，不只歷史罪名牢牢貼著，更難甩大罷免陰影，其實對執政者博好感沒有幫助。

劉書彬示警，2026地方選舉馬上就要到來，民眾將會用選票告訴執政者，台灣不需要獨裁，要找回遵守憲法、尊重國會、支持民主、保障人民的政府，若再不懸崖勒馬，恐怕地方選戰民意會反噬。

「憲法法庭」無法正常運作是行政院長對於部分法案「不副署」的說帖。（圖／報系資料照）

