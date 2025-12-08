斥不甩《財劃法》覆議否決案是開民主倒車 陳冠安示警中央正劍走偏鋒

立法院近期否決行政院針對《財政收支劃分法》修正案之覆議案。（示意圖／黃耀徵攝）

前國民黨青年部主任陳冠安今（8）日表示，立法院早已否決《財政收支劃分法》修正覆議案，但閣揆卓榮泰主導的行政院卻老嚷嚷不會依循，這已經是行政否定民意機關，卓榮泰帶頭大開民主倒車，實在令人搖頭。

行政院以立法院版《財政收支劃分法》修正案未經充分討論且分配公式錯誤，更可能會導致中央政府年度新增舉債超過新台幣2,600億元，直接違反《公債法》上限並實質讓中央幫助地方政府的能力大打折扣等說帖，就此修正案向立法院提出覆議。但立法院5日以59票反對、50票贊成否決了行政院所提之覆議案。

儘管覆議案被否決，行政院發言人李慧芝仍直斥，這是「窒礙難行」的法律修正案，問題沒有解決仍然難以執行，因此行政院「不會也不能」執行這樣的修正法案。

前國民黨青年部主任陳冠安（圖）認為中央政府不少行徑正在開「民主倒車」。（圖／翻攝自陳冠安臉書）

據了解，儘管總統賴清德將在收到咨文後如期公布法令，但同時行政院打算會聲請司法院大法官釋憲，並技巧性在釋憲結果出爐前暫緩執行本修正法案。

陳冠安直批政院此舉是「民主開倒車」，他回顧本屆國會在2024年初選舉時，多數人民就是支持國民黨，讓國民黨國會席次相對多數；而到了2025年「大罷免」搞得滿城風雨後，多數民意還是再次支持現有國會結構，顯見台灣民眾已用兩次「更大的民主」給了國民黨在國會充分的民意基礎，如今政院卻劍走偏鋒「選不贏，就翻桌」這是民主最壞的示範。

陳冠安也引述美國哈佛大學幾名權威政治學者合力著作的「民主國家如何滅亡」一書，示警以言詞或行動拒絕民主規則、否定對手正當性、剝奪對手或媒體的公民自由等等行為「就是獨裁政體的表現」。他感嘆，這幾年民進黨政府由卓榮泰出面，屢屢在爭議議題中展現這些獨裁要件，台灣民主實在危如累卵難以樂觀。

閣揆卓榮泰（中）直斥《財政收支劃分法》修正案窒礙難行。（圖／黃耀徵攝）

