斥中共軍演「升高緊張局勢」 日外務省：台海和平穩定對國際至關重要

解放軍「正義使命-2025」圍台軍演畫面。（圖／翻攝自東部戰區微博）

中共解放軍無預警發動代號為「正義使命-2025」圍台軍演，國際社會高度關注也紛紛發聲。日本外務省今（31）日發出聲明表示，中國軍演是升高台灣海峽緊張局勢的行為，日方已就此向中方表達關切；日方並強調，台灣海峽的和平與穩定，對整個國際社會而言至關重要，今後也將持續高度關注相關動向。

針對中國軍方在台灣周邊實施演習，日本外務省今日透過聲明表示，近日中國軍方在台灣周邊實施的軍事演習，是升高台灣海峽緊張局勢的行為，日方已就此向中方表達關切。

聲明強調，日本政府一貫的立場是，期待有關台灣的問題能透過對話和平方式解決。台灣海峽的和平與穩定，對整個國際社會而言至關重要，日方今後也將持續高度關注相關動向。

