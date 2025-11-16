斥中國禁日旅遊是假關心真報復 汪浩：少了吵鬧團 日本明年更好玩

中國近日發布公告，提醒中國公民「近期避免前往日本」，理由是「治安惡化、在日中國人遭攻擊」。 圖：桃園機場公司／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 中日關係近日因高市早苗就任首相後在國會強調「台灣有事可能構成日本存立危機事態」而急速緊張。中國先召見日本大使抗議，隨後又戲劇性地發布公告，提醒中國公民「近期避免前往日本」，理由是「治安惡化、在日中國人遭攻擊」。作家汪浩指出，表面理由是「治安惡化、在日中國人遭攻擊」，但誰都看得出來，這是中國對高市早苗政府強化台海安全政策的政治報復，而非真正關心中國遊客。

汪浩在臉書直言，中國此禁令若真落實，受惠最大的可能不是中國，而是日本與台灣旅客。他指出，日本今年的外國觀光客已全面回到疫情前水準，不僅來自台灣、韓國、東南亞與歐美的旅客絡繹不絕，也成功帶動各地商圈復甦。反觀部分中國遊客旅行團屢因不遵守秩序、喧嘩或闖入禁區而引發當地民怨，如今在中國「自我封鎖」下，日本旅客結構反而變得更加友善。

汪浩更笑稱，這場外交風暴竟意外成為「送給台灣人的紅利」。台幣兌日幣匯率處在甜蜜點，明年賞櫻旅遊不論機票或住宿都相當划算，如今又多了「少了吵鬧旅行團」這個額外優勢，台灣旅客到日本旅遊的體驗恐怕會更為愉快。他甚至喊話：「去日本的機票、酒店訂起來！」

