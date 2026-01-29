斥可行性研究審查敷衍了事 賀陳旦憂北宜高鐵效益低落叫板交通部辯論

前交通部長賀陳旦（圖）憂北宜高鐵效益不高更拖垮財政。（圖／報系資料照）

前交通部長賀陳旦今（29）日表示，不少民間團體刻意排除台北宜蘭之間「直鐵」優化方案，交通部也夥同護航北宜「高鐵」，希望交通部代表出來辯論，不要建設債留子孫又效益低落的方案。

北宜之間鐵路究竟要「高鐵延伸」或是改採「北宜直鐵」選線之爭一吵幾十年過去了，原本「北宜直鐵」想以「截彎取直」優化台鐵路網，解決北宜段運能不足問題並提升速度，可惜直鐵方案穿行了翡翠水庫集水區，輿論有極大環境疑慮，加上時間縮短沒那麼多，2019 年起交通部鐵道局改推動「高鐵延伸方案」，喊出28分鐘便可直達北市南港的高速優勢，又能避開翡翠水庫集水區核心，最終定調以高鐵全面取代直鐵。

「高鐵」被不少宜蘭人視為與台北聯繫的另一種可能。（示意圖／顏瑋辰攝）

由於這項計畫已於2025年8月正式通過環境部環評大會審查，同年12月則在國發會通過綜合規劃案審議，如今正等待行政院最後核定，若近期核定程序順利，全案預計2029年動工並於2036年通車。

賀陳旦今天率多個民間團體批評此計畫是「史詩級錯誤」，認為期期以為不可，首先這可能導致台鐵被「邊緣化」，且新台幣4,000億元有錢不如優先改善台鐵的安全與效能，加上高鐵開發隨之而來大規模徵收特定區農地，不免引發人權與炒地皮的質疑。

賀陳旦強調，希望辯論不是來吵架，而是要有機會把議案公開於公眾視野前，希望能找到最好的執行方向。他直言，目前直鐵與高鐵的比較根本用不同的基礎，必須改以同一個路線來審視較合理，加上現在被否決的直鐵方案根本是拿10年前的舊方案來講，何不讓直鐵方案更新後，有一併被審視的機會？

賀陳旦直指，目前鐵道局提出的高鐵延伸宜蘭案可行性研究與後來提報給行政院的報告篇章根本是「複製貼上」，顯然國發會根本沒有認真進行進一步評估，而且像鐵道局說直鐵方案有拆遷問題，但高鐵方案的拆遷問題也不小，根本不該是理由。

前台北市交通局長濮大威也認為，高鐵延伸宜蘭方案沒人敢講「淨效益」有多少，也未將未來可能的「環島高鐵」納入一併規劃，顯然並不是經專業性考量後的決策。

台鐵產業工會理事長曹嘉君則強調，台鐵新車的爬坡能力已經可以達到高鐵的水準，若高鐵延伸宜蘭方案通過將會衝擊台鐵營收，每年票收就將短收至少8億元，加上建設重疊浪費，實在沒必要搞北宜高鐵。

交通部長陳世凱對此重申交通部「務實延伸」的態度，強調在科技可行、國家財政能夠負擔的狀況下會務實審視。他認為，專業討論已經相當多，不一定要用辯論的方式才能討論公共政策。

交通部長陳世凱（圖）認為北宜高鐵討論已充分，不必再行辯論。（圖／周志龍攝）

