斥王毅扭曲二戰史實 林佳龍：根據國際法台灣主權不屬於中國

林佳龍說，不論從歴史事實、客觀現實，或是根據國際法，台灣的主權不屬於中華人民共和國。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 中國外交部長王毅昨表示，台灣問題是中國內政，愈來愈多國家承認台灣是中國領土。對此，外交部今（31）日痛批王毅企圖顛倒黑白，混淆視聽，要予以嚴正駁斥。外交部長林佳龍則說，不論是從歴史事實、客觀現實，或是根據國際法，台灣的主權不屬於中華人民共和國。

王毅昨出席在北京舉行的「2025 年國際形勢與中國外交研討會」，並說，台灣問題是中國內政，是中國核心利益中的核心。他稱，愈來愈多國家和中國站在一起，不僅重申堅持一個中國原則、承認台灣是中國的領土，還明確反對一切「台獨」分裂行徑。另針對中日關係，他則批，日本首相高市早苗竟公開挑戰中國領土主權、挑戰二戰歷史結論、挑戰戰後國際秩序。

林佳龍今上午嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，不論是從歴史事實、客觀現實，或是根據國際法，台灣的主權不屬於中華人民共和國，只有台灣人民有權決定台灣的前途。他說，任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海的現狀及國際公認的客觀事實。

外交部表示，近期中國在台灣周邊再次進行聯合軍事行動，嚴重威脅台海與區域的和平與安全，違背聯合國憲章有關不得使用威脅或武力的原則，也嚴重干擾國際海、空交通及正常貿易往來，損人不利己，再次坐實中國才是國際社會與兩岸關係的「麻煩製造者」、「惡意挑釁者」和「現狀破壞者」。

外交部呼籲北京當局立即停止片面改變現狀，尊重中華民國台灣存在的事實；立即停止無端恫嚇和挑釁台灣及鄰國，善盡大國的責任；立即停止扭曲史實，切勿一再誤導國際視聽。外交部也呼籲國際社會以實際行動支持民主台灣，並同聲譴責中國一再片面改變現狀、軍事恫嚇他國的蠻橫舉措，共同維護台海和平穩定與印太區域安全，台灣也將持續與各國合作，致力維護區域的和平與穩定。

此外，林佳龍昨也批評中國軍演不僅嚴重衝擊台海與區域的和平穩定，也對國際航運與飛航安全造成影響。​他強調，維持台海和平穩定是國際社會的共同利益，也是全球共識。任何片面透過軍事行動或灰色地帶手段施壓的作法，只會加劇緊張情勢，破壞以規則為基礎的國際秩序，不僅挑戰《聯合國憲章》中不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範。

林佳龍感謝全球民主夥伴及我國友邦政府公開表達關切並發聲譴責，共同反對中共以武力或脅迫破壞台海和平穩定現狀。他並向堅守崗位的國軍弟兄姊妹與海巡人員致敬，感謝其在第一線的辛勞付出，守護國家安全與國人的日常生活。他強調，外交部將持續與國際夥伴並肩並肩，深化合作、凝聚共識，讓台灣成為區域和平穩定的力量。

