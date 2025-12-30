斥責中共軍演「非大國作為」！賴清德：不升高衝突、不挑起爭端

即時中心／黃于庭報導

中國軍事野心遽增，多次以言語、武力恫嚇，野蠻行徑為國際社會所不容。中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布實施名為「正義使命-2025」環台軍演，範圍涵蓋台海以及台灣北部、西南、東南、東海空域，總統府、外交部、國防部均嚴厲譴責；總統賴清德稍早發聲，強調國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，確保國家安全。

賴清德表示，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持；然而，中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。

此外，賴清德說，要特別感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹，以高度專業與使命感，在海防與領空的最前線，沉著應對各項威脅，因為有他們日以繼夜的守護，國人才能如常生活、安心前行。

賴清德也請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全，「我們會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端」。

最後，賴清德強調，此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量，「讓我們再次為第一線的英雄加油，共同捍衛國家的主權與自由」。





