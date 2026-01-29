斥資二億二千七百萬東勢鄉新行政大樓熱鬧啟用，行政服務空間全面升級。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

斥資二億二千七百萬、歷時三年半，原地重建的嶄新雲林縣東勢鄉公所，廿九日由副縣長陳璧君、內政部次長吳堂安、立委吳琪銘、立委張嘉郡、議長黃凱、民政處長蕭德恕、鄉長張健福、鄉代會主席劉家瑋等貴賓共同剪綵，見證東勢鄉行政建設重要里程碑。

張健福感謝縣府協助與前鄉長及公所團隊的努力，一○八年送案，一一○成功爭取到內政部近九千五百萬餘元補助款（包含建築結構九千一百餘萬及辦公設備四百四十萬），縣府補助地方自籌款約二千二百五十萬及公所自籌八千萬，以及內裝三千四百萬元經費重建，完成此棟地下一樓、地上四樓美輪美奐結合代表會的行政大樓，提供同仁及鄉親洽公優質環境。

此外，也運用縣府歷史建物活化計畫五千二百萬元經費，將公所兩側建物修繕為文史一館二館，結合廣場，未來鄉親到廣場進行動態活動，館內也有靜態閱讀，提供鄉親一處休閒好去處。

陳璧君說，適逢東勢鄉立鄉八十周年啟用新行政大樓，別具意義。新行政大樓重建工程，加上兩側舊辦公廳歷史建築的規劃設計，前後歷時長達近七年，感謝中央攜手縣府及公所共同籌資規劃施工完成，新的行政大樓改善原有廳舍空間與設施條件，象徵行政服務全面升級，希望透過新辦公大樓及二棟歷史建築的整體完成，帶動地方發展，吸引更多青年返鄉參與家鄉建設與活動。