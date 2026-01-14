斥資近20億打造 南投歐式城堡觀光酒廠消防演練

南投酒廠「城堡式威士忌觀光酒廠」，令人彷彿置身歐洲國家豪奢古堡莊園。(記者張協昇攝)

〔記者張協昇／南投報導〕台灣菸酒公司於南投酒廠斥資近20億元精心打造的「城堡式威士忌觀光酒廠」，歷經5年規劃興建，建築主體已完成，雄偉典雅的歐式城堡造型，相當吸睛，南投縣消防局今(14日)在酒廠舉行消防救災演練，惟南投酒廠表示，由於該觀光酒廠內部設施尚未施作，預計最快明年6月以後才可能對外營運。

1978年設廠的南投酒廠，位於南投市軍功里，曾以生產OMAR單一麥芽威士忌系列，獲獎無數，在全世界獲得頗高的評價。台灣菸酒公司為擴充南投酒廠觀光服務量能，以及更新酒廠生產設備，於酒廠打造這座歐式城堡型威士忌觀光工廠，盼讓遊客彷彿置身異國品酒，提供不一樣的休憩場域體驗。

這座宛如歐洲國家豪奢古堡莊園的觀光酒廠，原本預估興建經費13億元，惟秉持慢工出細活精心打造，加上近幾年來營建工程費用不斷上漲，前後已斥資近20億元，建築主體已完成，吸引許多民眾慕名前往拍照朝聖。南投縣消防今天並在酒廠舉行建築物火災自衛編組演練、大量傷病患檢傷、火場人命救助等演練。

南投酒廠副廠長謝育卿表示，目前觀光酒廠已裝置部分生產設備，未來將規劃設置品酒教室、五感體驗區及餐飲購物中心，並可讓遊客透過大型玻璃看到製酒過程，惟相關設施均尚未施作，預計明年才會完成施作及內部裝修，最快6月以後才可能對外營運。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南投酒廠「城堡式威士忌觀光酒廠」，斥資近20億元打造。(記者張協昇攝)

南投縣消防局14日於南投酒廠威士忌觀光酒廠舉行消防救災演練。(記者張協昇攝)

