斥資逾13億 大肚藍色公路延伸通車

台中市建設局斥資13億2600萬元進行華南路「藍色公路」延伸工程，10月31日舉行通車典禮。台中市副祕書長林育鴻表示，藍色公路完工後，不僅改善在地交通壅塞情形，也強化大肚與南屯間的交通路網，這條道路宛如藍色項鍊延長串起大肚山脈，有望成為觀光拍照夜間地標，提升整體形象與旅遊吸引力。

林育鴻說，華南路延伸工程完工後，暢通南屯與大肚間交通，紓解遊園路及中台路口長年壅塞問題，市府秉持「開不了工的要開工，完不了工的要完工」的施政理念，並強調在人力與物價持續上漲時代，「現在不做，以後會後悔」。此次工程自遊園路延伸至向上路，是地方期待已久的重要建設。

建設局長陳大田說，華南路延伸工程位於山坡地範圍，橫跨大肚及南屯，歷經環境影響評估、水土保持計畫審查及都市計畫變更等程序後，市府自籌13億2600萬元推動，包含工程費4億2100萬元、用地及地上物補償費9億500萬元，開闢計畫則分為2期執行，第二標工程於今年8月完工，經驗收等作業後於昨日通車。

建設局說明，延伸工程全長約1864公尺，寬度20公尺，為雙向雙車道，周邊設置LED藍色路燈節約能源，道路兩側設有3公尺寬實體人行道，其中留設1公尺寬設施植栽帶，保留現地大肚山原生樹種，種植小梗黃肉楠、山香圓及小葉赤楠等，另於道路下方設有4座滯洪箱涵，提供5764.53立方公尺滯洪量。

建設局表示，在交通配置上，除以人本交通安全為核心設計，規畫人行動線整合、庇護島、最短直線距離穿越道路及導盲行穿線外，也於向上路增設近100公尺左轉車道及機車左轉專用道，免除待轉可直接通行，提升行車效率與安全性。

針對鄰近有石虎、白鼻心、穿山甲等野生動物出沒，建設局說，為保障野生動物通行安全，工程內設置防護誘導網、生態廊道及各式動物出沒告示牌，提醒用路人多加注意，以維護當地生態多樣性。