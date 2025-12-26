斥資逾15.2億！台中國際足球園區招商 後年啟用

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市斥資逾15.2億打造全國首座「台中市國際足球運動休閒園區」，預計明年7月完工、後年啟用，台中市運動局正式啟動招商，台中招商說明會吸引超過10餘家廠商參與，台中市運動局指出，業者看好全球產值規模居冠的足球產業發展潛力，討論踴躍，盼順利招商成功，推動台中足球發展。

運動局指出，台中市國際足球運動休閒園區為符合國際足球總會(FIFA)認證、可舉辦亞洲足球聯盟(AFC)國際賽事的標準球場，設計內容包含1座11人制天然草皮主競賽場(設有6,000席以上觀眾席)、1座11人制人工草皮練習場、2座5人制人工草皮練習場，並設置媒體室、主客隊休息室、藥檢室、裁判室及商業空間等完整國際賽事設施，另規劃地下停車場及周邊綠美化空間。

廣告 廣告

園區基地位於南屯區益豐路三段，鄰近高鐵新市鎮生態公園，占地近5公頃，除作為國際賽事與基層足球培訓核心場域外，寬廣開放空間亦可結合商業、展演與多元活動，形塑市民休憩新據點，創造多元營運與產業發展契機。

運動局長游志祥指出，園區將成為結合運動、休閒與城市發展的重要節點，未來將串聯74號快速道路沿線既有及興建中的專用足球場，包括朝馬、西屯、大雅、太原、大里頭汴坑溪、大里永隆及同榮足球場，形塑完整足球廊帶。

運動局指出，目前啟動招商，12月份別在北、中、南辦理三場招商說明會，台中場招商說明會吸引包括台中足球教育推廣協會、頂冠運動行銷有限公司、台中藍鯨、國立台灣體育運動大學、捷豹足球協會、台中磐石足球俱樂部、普將運動股份有限公司等廠商踴躍參加，盼順利招商成功，推動足球運動發展。

【看原文連結】

更多自由時報報導

明天大雨超溼冷！冷氣團週六才減弱 跨年、元旦天氣曝

劉泰英驚爆：中華開發被「台灣之子」以3億美元賣掉 佣金遭黑吃黑？

交通部：國道1號中豐交流道 12/26上午6時通車

2025最繁忙國際航線出爐！「桃園機場」搶佔第1、第9名

