斥資逾16億！桃園公教人員訓練中心暨退輔會職訓中心預計117年完工

桃園市長張善政今（21）日下午前往八德區，出席「桃園市政府公教人員訓練中心（含警訓中心）暨退輔會職訓中心新建工程開工動土典禮」及「機關採購廉政平台啟動儀式」。張善政表示，該案工程總經費約16.56億元，預計於117年完工，完工後將由退輔會職訓中心、警察局訓練中心及公教人員訓練中心共同使用，成為桃市強化公務與警察專業訓練的重要基地。

警察人員訓練中心將與公教訓練空間採分棟興建。圖：市府提供

張善政指出，考量訓練需求及安全性，警察人員訓練中心將與公教訓練空間採分棟興建。感謝退輔會提供土地，共同推動此項中央與地方合作的指標性計畫，期盼工程如期如質完成，為桃市打造安全、完善且能因應未來需求的訓練設施。

桃園市政府公教人員訓練中心（含警訓中心）暨退輔會職訓中心完工後將由退輔會職訓中心、警察局訓練中心及公教人員訓練中心共同使用。圖：市府提供

國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員陳進廣表示，此次合作充分展現政府一體與資源共享精神，期待中心完工後成為退除役官兵及桃園公教人員的重要職訓樞紐。

新工處指出，「公訓中心」位於八德區興豐路，基地面積約1萬9899平方公尺，規劃為地上4層建物，1至2樓由退輔會使用、3至4樓由市府使用，整體空間具彈性並預留未來發展。另「警察人員訓練中心」採地下1層、地上4層配置，設置2座靶場及體技訓練場，其中75公尺室內靶場依最新美軍輕兵器靶場規範興建，為全台方首座。

新工處補充，為提升公共工程與採購透明度，市府已於官網設立「廉政平台專區」，依工程進度主動揭露資訊，供民眾查閱監督。透過平台機制結合現行工程督導體系，可強化橫向合作與風險控管，從源頭杜絕不法干擾，確保工程品質與進度。

