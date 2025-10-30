斥資逾2.6億 屏縣恆中體育館動土

屏東縣長周春米（中）主持恆春國中體育館新建工程動土。（記者毛莉攝）

屏東縣立恆春國中體育館新建工程昨（卅）日動土，總經費逾二億六千萬元，預計一一六年完工，另外，二○二七年全國運動會，該館也將承辦多項賽事。

恆春國中體育館工程由教育部補助一億二千三百九十五萬元、縣府自籌一億三千六十八萬元，總經費超過二億六千萬元，預計後年三月竣工。

周春米指出，新建體育館為三層樓設計，不僅提供籃球、羽球及排球運動場地，每層樓也規劃桌球室與學生社團辦公室，更可容納一千五百個觀眾席位。

周春米表示，二○二七年全國運動會期間，恆春國中體育館將承辦多項賽事，除提供學生與社區民眾的運動場域外，更成為落山風季節中重要的室內運動空間。

縣府體育發展中心說，因既有體育館使用迄今已年久失修，並有地坪、天花板嚴重漏水及周邊設施損壞情況，考量師生安全，縣府自一一一年起，除協助學校積極向中央爭取相關經費補助外，也先挹注相關經費辦理規劃設計作業，感謝教育部大力支持並核定工程補助經費。

體發中心又說，恆春國中體育館新建作業總建築面積為二千六十三平方公尺，樓地板面積三千二百三十平方公尺，外觀斜角線條與磚紅色元素呼應鄰近的恆春古城牆，周邊規劃步道與綠帶，與即將啟用的恆春文化中心相互呼應，串聯校園與周邊場域建設。