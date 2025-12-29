斥資逾3.3億打造安全排水 雲縣下崙大排治理工程啟動

雲縣斥資逾3.3億啟動口湖鄉下崙大排抽水站治理工程 。（圖：雲林縣政府提供）

雲林縣口湖鄉下崙周邊區域因地勢低窪，當地居民常年飽受淹水之苦。雲林縣政府經向中央爭取經費，決定斥資3.3億元執行口湖鄉下崙大排抽水站治理工程，工程今（29）日正式動工，預計116年底完工，可望大幅提升排水效率，保障當地居民生命財產安全。

口湖鄉下崙大排抽水站治理工程，由縣長張麗善等人共同動土開工。（圖：雲林縣政府提供）

縣長張麗善指出，近年來多次颱風以及強降雨，頻頻造成下崙與周邊聚落農田淹水，居民苦不堪言，農業生產也遭受嚴重損失，顯示傳統排水設施已難以因應極端氣候挑戰。此次治理工程將新建一座設計每秒可抽水20公噸（20 cms）的抽水站，經費高達3億3千1百多萬元，工期540日，可確保在防潮狀態下仍能持續抽排，根本改善長年水患問題。

雲林縣下崙大排位於口湖鄉出海口匯流處，縣議員黃文祥表示，以往居民面對降雨或大潮時，總要擔心生命財產安危，如今抽水站正式動工，大家終於看見希望，「感謝縣府守護居民生命財產，讓雲林成為安心的家園」。

口湖鄉下崙大排抽水站治理工程治理計畫。（圖：雲林縣政府提供）

雲林縣政府指出，下崙抽水站工程是縣府長期治水規劃的一部分，除了水利署經費挹注與專業協助，立委張嘉郡、丁學忠及地方議員也積極協助爭取經費，讓計畫得以順利推動。隨著氣候變遷持續加劇，水患治理更顯急迫，縣府將持續秉持「防災優先、工程先行、預警超前」的理念，強化整體防洪韌性。（龐清廉報導）