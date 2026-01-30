斥資逾5.7億！台76線新水交流道聯絡道動工 2028年完工

〔記者陳冠備／彰化報導〕為完善埔鹽鄉周邊路網，並紓解台76線埔鹽交流道車流，彰化縣政府爭取中央補助推動的「台76線新水交流道聯絡道新闢工程」，總工程經費逾5.7億元，今(30)日上午舉行動土典禮。彰化縣長王惠美表示，全線預計2028年2月完工，未來可有效分流車潮，並為地方產業與農產運輸注入新動能。

這項工程配合東西向快速公路台76線延伸計畫推動，由彰化縣政府向中央爭取經費辦理，總工程經費約5億7145萬元，其中中央補助約4億6288萬元，縣府自籌約1億857萬元。另外，為銜接台76線延伸段通車期程，新水交流道匝道至彰41線好金路路段，預計今年10月可先行開放通行。

工程今日在台電埔鹽變電所前舉行開工動土典禮，王惠美、交通部政務次長陳彥伯、埔鹽鄉長許文萍等人到場。王惠美指出，埔鹽是「蔬菜故鄉」也是「糯米原鄉」，農產品外運高度仰賴交通建設，新水交流道聯絡道完工後，將可縮短農產運輸時間、提升物流效率，對地方農業及產銷體系具實質助益，並感謝交通部及地方民代支持，讓工程順利推動。

交通部政務次長陳彥伯表示，新水交流道聯絡道是中央與地方攜手合作的具體成果，解決地方長期無法直接銜接快速道路的問題。中央近年已投入超過百億元經費改善彰化交通建設，期盼透過路網逐步完善，帶動地方產業發展與觀光動能。

縣府工務處指出，該工程西起彰39線大新路，向東銜接台76線新水交流道匝道，經彰41線好金路，終點至新生路，全長約1361公尺，道路寬約16公尺，採快慢車分流設計，規劃雙向各1快車道及機慢車道，兼顧行車安全與用路需求。通車後，除可紓解埔鹽交流道車流，也將提升整體區域交通服務水準。

斥資5.7億元的「台76線新水交流道聯絡道新闢工程」，今日上午舉行動土典禮。(記者陳冠備攝)

