斥資逾7億 東港第一大排最後一哩路動工

東港第一大排改善工程的最後一哩路。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港地勢低窪，極易因雨積淹水，屏東縣政府進行「東港第一排水護岸改善工程」，今天最後的「第四期」動工，縣長周春米是有感而發指出，屏縣府積極盼解決水患，因此早早就擬定治水計畫，也爭取到總統允諾30億元的治水經費，若是到明年才提出，就目前立法院審查明年總預算的進度，只怕是很難爭取到位。

為改善屏東縣東港鎮第一排水沿線易積淹水問題，屏東縣政府分3期整治，1至3期工程皆已完工，今天舉行「東港第一排水護岸改善工程(第4期)含橋梁改建」開工儀式。

廣告 廣告

周春米致詞時表示，東港第一排水護岸改善工程總工程經費超過16億，共分為4期，從前縣長潘孟安任內第1期動工，一棒接一棒，前3期工程及上游滯洪池與分洪工程皆已完工，第4期工程縣府向水利署爭取約3.12億元及用地費4億元，超過總工程經費的40%。

周春米感謝總統賴清德去年視察屏東時，縣府也做好事前準備爭取經費，也獲總統允諾支持屏東推動約30億元的治水改善工程，經費到位後工程就可迅速動工，第4期工程，可望在2027年5月底完工。

「感謝鄉親配合」周春米說，本期工程涉及徵收土地，在鄉親配合下，工程可望如期如質完工，將能有效改善水位壅高發生溢淹的情形，減少淹水面積與深度，並將持續解決東港鎮內排水問題，如遇到天文大潮海水倒灌，透過立委徐富癸在中央與縣府、公所共同研議辦法，結合東港特有的迎王文化、討海產業、觀光黑鮪魚季，凝聚而成更強的競爭力。

屏縣府水利處說明，東港第一排水集水區位於地層下陷區，地勢低窪又受潮位頂托影響，逢颱洪豪雨常溢堤兩岸，排水路周邊飽受積淹水，嚴重影響交通與附近居民，因此進行整治，整個計畫將排水路通水能力提升至通過10年重現期洪水量，並能達到25年重現期洪水不發生溢堤的保護標準，第4期工程將拓寬排水路至20公尺、新建約1502公尺護岸(含兩岸水防道路)、2座橋梁改建及其他界面銜接等，達到改善渠道的防洪能力，排水路沿線受益面積逾30公頃，並提供民眾安居樂業的居住環境。

周春米今天擔任動工典禮主典人。(記者陳彥廷攝)

周春米前往視察工地。(記者陳彥廷攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運

59年前小學國語課本 !「這2字」如影隨形、愛國的老農夫結局曝光

假冒「高價藝伎咖啡豆」 歐客佬董事長出面致歉

東北季風接續來襲！週五短暫回暖 耶誕節冷颼颼

