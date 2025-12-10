斥資逾9千萬規劃紅柴林溫泉公園 林茂盛：打造三星鄉觀光新亮點 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣政府今（10）日舉辦「115年度新興及亮點計畫－三星紅柴林溫泉公園第一期工程」說明記者會，並由代理縣長林茂盛出席宣布計畫啟動。林茂盛指出，科技部103年選定宜蘭三星紅柴林地區，沿蘭陽溪南岸鑽鑿紅柴林一號井及二號井探測。因此，縣府決議規劃利用紅柴林二號井的地熱資源，於115年至116年度再編列總計9200萬，打造紅柴林溫泉公園，規劃設置溫泉休閒與遊憩相關服務設施。

宜蘭縣府指出，科技部於103年至106年間辦理「台灣北部深層地熱鑽井計畫」，於三星鄉紅柴林地區進行1號井及2號井鑽探計畫，財政部國有財產署並於108年邀請各相關單位研商地熱鑽井的後續活化事宜，經協調地熱2號井交由宜蘭縣政府辦理。

此外，宜蘭縣政府也於110年奉行政院核准辦理相關用地撥用作業，並接續在111年起迄今持續辦理興辦事業計畫用地變更、規劃設計及地熱探勘井抽水試驗等計畫。

「希望透過本計畫建設提供遊客旅遊新景點選擇，盼打造三星鄉成為宜蘭溫泉縣藍圖的重要拼圖，成為宜蘭溫泉鄉觀光新亮點。」林茂盛表示，他今天帶領縣府團隊來到三星紅柴林基地，向鄉親說明紅柴林溫泉公園建設計畫內容，也要求工商旅遊處務必依照原計畫規劃內容，如期如質的在116年完成第一期工程計畫的推動，並規劃於115年度至116年度總計編列9200萬元規劃及完善周邊設施。

「紅柴林地區屬蘭陽溪沿岸地熱潛能區，地熱溫泉具觀光開發價值，宜蘭縣政府規劃將地熱資源進行有效利用。」林茂盛表示，以紅柴林溫泉公園之構想發展兼具健康促進、休閒與觀光功能的溫泉園區，縣府預計在115至116年率先推動「紅柴林溫泉公園第一期工程」計畫，

林茂盛補充，再者，分別年度編列9200萬元預算，其中包含設計、監造、生態檢核及工程等需求。115年度編列2230萬元，第一期工程規模約8600萬元，並同步爭取中央補助預算，內容包含旅遊服務中心、泳衣溫泉與淋浴設施、植栽景觀、鋪面整地、滯洪設施、出流管制設施等及停車場等。

