斥資５千多萬 善化蓮潭里活動中心啟用

善化區蓮潭里活動中心落成啟用。

（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕善化報導

善化區蓮潭里活動中心廿三日在蓮潭國中小學生精彩演藝下落成啟用，副市長姜淋煌參與剪綵，他表示，斥資五千多萬元打造的中心，含有公托，是多功能空間，可提供居民學習和交流的友善環境。

善化區蓮潭里活動中心是居民一再盼望的所在，而在各級民代努力爭取下，獲市府支持，姜淋煌表示，基層公共建設與市民生活品質習習相關，而推動蓮潭里活動中心的興建，也是市府樂意去做的建設，該中心總工程經費五千二百廿四萬餘元。有了市府的支持，蓮潭里打造地上二層樓建物，內部規劃一樓設置公設民營托嬰中心，面積約一百廿八坪，二樓設置禮堂及多功能空間，面積為一百三十三坪，廿三日正式啟用。

廣告 廣告

善化區蓮潭里活動中心在蓮潭國中小學生們精彩演藝下落成啟用。（記者張淑娟攝）

區長譚乃澄表示，完工後的蓮潭里活動中心兼具多功能與綠美化，還設置大禮堂、里辦公處等多功能休閒空間，為顧及民眾需求，更貼心設有無障礙電梯及廁所等設施，提供里民優質的集會場所，可辦理各項公益、文化、教育性活動。

譚乃澄也指出，透過活動中心的建置，提供居民完善的運動與休閒場域、互動交流平台，進而提升社區生活品質，期盼為社區注入嶄新活力，形塑友善公共空間。