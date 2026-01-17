南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

過年前夕，屏東又有一座共融式遊戲場誕生！斥資一億兩千萬元打造的屏東九如鄉巴轆公園在17日正式啟用，5.14公頃的場地，有三座不同難易度的主題遊戲設施，另外還有滑輪場、生態池、體健區等，讓小朋友和長輩都能找到適合自己的活動空間。

斥資1.2億屏東巴轆公園啟用 周春米童心爆發玩溜滑梯

小朋友在沙坑區賣力的挖啊挖，看到綠綠的說：「可能是哈密瓜」，另一個則猜「檳榔」，讓大家笑到不行。（圖／民視新聞）

小朋友爭先恐後的在木架上爬來爬去，因為爬上去，才能從溜滑梯滑下來。另一邊的盪鞦韆同樣也擠滿了人，大家興奮的愈盪愈高。再換到沙坑區，小朋友賣力的挖啊挖，因為裏頭藏著東西，小朋友看到綠綠的說，「可能是哈密瓜」，另一個則猜「檳榔」，讓大家笑到不行。斥資一億兩千萬元打造的屏東九如鄉巴轆公園，正式啟用的第一天，小朋友們就迫不及待的，想把所有遊戲設施都玩遍。5.14公頃的場地中，有三分之一是小朋友最愛的主題遊戲設施，巨大的樹屋中有三座不同高度的滑梯，滿足孩子們的冒險欲望，小男生玩得不亦樂乎說，「好酷！」

屏東縣長周春米上任來第一個規劃的共融遊戲場—屏東九如鄉巴轆公園在17日正式啟用。（圖／民視新聞）

屏東縣長周春米表示，「這也是我上任來第一個規劃，第一個完成啟用，一個非常重要的，小孩子非常喜歡的一個共融公園，它的前身是一個菸葉廠，所以我們重要的一個遊戲呢，就由我們的菸葉廠做一個設計。」看小朋友玩得這麼開心，縣長周春米童心大爆發，也玩起溜滑梯，卻差點飛出去，讓周春米也嚇了一跳，一旁人員趕緊將她扶起來。除了特色遊戲場外，園區內還有生態池、步道、滑輪場等多樣設施，全區採無障礙設計，長輩和身障者也能找到各自的活動空間。屏東縣長周春米表示，「想到九如就想到檸檬，我們有相關的一個生態水池，很多永續的環保的材質，都可以在這個共融遊戲場呈現。」屏東縣的共融遊戲場設施始終走在最前端，巴轆公園的啟用，預料農曆過年期間又將會掀起一波親子遊熱潮。

原文出處：斥資1.2億屏東巴轆公園啟用 周春米童心爆發玩溜滑梯

