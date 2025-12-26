斥資1.37億翻新！ 雲林條崙海水浴場 後年初完工

雲林縣府投入1.37億元經費針對三條崙海水浴場周邊環境進行改善。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林四湖三條崙海水浴場是雲林最大海洋休閒場域，不過設施老化及海岸環境變遷，遊憩功能漸式微，近年縣府在此舉辦各項水上活動成功吸引人潮，考量場域發展，縣府自籌約1.37億元進行周邊環境改善，將把3公頃的衝浪區進行沙灘整理、堤岸修復等，預計後年初完工。

三條崙海水浴場水陸面積共36公頃，至今超過60年歷史，早年海水浴場每逢暑假人聲鼎沸，不過因大環境改變人潮漸漸流失，縣府為重新吸引民眾觀光，近年積極推動雲西海洋音樂季、風箏衝浪節，每年度可以吸引數十萬民眾造訪，讓海水浴場再獲新生。

當地民眾認為，已看見人潮回流到海水浴場固然好，但周邊的設施及環境仍有待改善，如園區內步道已老化缺乏修繕，甚至衝浪區部分區域部分設備老舊，盼周邊環境得以改善。

水利處副處長吳文能表示，縣府自籌1.37億元進行環境改善，工程包括將3公頃的衝浪區進行拋石坡面加固、沙灘整理、泥灘置換、堤岸及既有棧道修復，強化海水浴場結構安全。此外園區內部分老舊步道也將一併更新。

吳文能指出，由於地方民眾反映，海水浴場目前僅有4座共20公噸水塔，不過觀光人潮增加，相關民生用水也會提升，因此將再新增2座共40噸水塔，符合遊客用水需求，後續也會逐步辦理綠丘植生帶、海岸地景藝術，讓海水浴場煥然一新。

雲林縣副縣長謝淑亞主持開工動土典禮，四湖鄉長吳勁葦等人出席。謝淑亞表示，縣府將持續與中央合作、與地方攜手，讓這項工程如期、如質完工，成為雲林向海發展的一個里程碑。

雲林三條崙海水浴場。(記者李文德攝)

