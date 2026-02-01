斥資1.5億！頑童MJ116挺老鄉 加碼高雄再唱4場
頑童MJ116再次寫下嘻哈音樂歷史新頁，正式唱進臺中洲際棒球場，成為首位登上洲際棒球場開唱的嘻哈歌手。繼台北小巨蛋七場完售的驚人紀錄後，頑童以更大規模、更高規格的製作回應樂迷期待，不僅奠定無可撼動的天團地位，也持續引領嘻哈音樂邁向全新高度。
此次臺中洲際棒球場演唱會堪稱嘻哈圈的重要里程碑，2場共5萬張票秒殺，讓嘻哈文化正式站上大型戶外棒球場舞台，本色音樂為了感謝一路相伴的樂迷們，不計成本獻上滿滿誠意。舞台規模是台北小巨蛋的三倍大，鑽石型延伸舞台加上敞篷跑車繞場設計，讓全場觀眾依然能近距離感受頑童魅力；重新拍攝、剪輯的演唱會VCR，也完整描繪頑童一路走來「不忘初心」的創作歷程，誠摯的感謝老鄉一路相挺，也期許自己能繼續陪伴在老鄉身邊，情感與氣勢同時拉滿。
此次為台中兩場演出投入總製作費高達1億5千萬，動員超過1,000人製作團隊，堪稱嘻哈演唱會製作天花板。硬體製作斥資7,000萬，燈光、音響與 LED螢幕及馬達系統再投入3,000萬，軟體製作3,000萬、影像製作500萬、演出人員費1,000萬，場地費用2,500萬；全場使用超過2,000顆燈具，搭配60位舞者與嘻哈舞團、樂手與合音10人，而瘦子放話要大放的煙火，預算更是隨時準備加碼！從視覺、聲響到演出層次，全方位展現本色音樂對嘻哈演唱會製作的極致追求。
演唱會尾聲，頑童無預警驚喜宣布加開高雄場次，瞬間引爆全場歡呼，頑童將於6/6－6/7、6/13－6/14登上高雄巨蛋，連開四場演出。從台北小巨蛋七場完售，洲際棒球場兩場完售，再到高雄巨蛋四場連發，頑童MJ116持續刷新嘻哈音樂的可能性，也再次證明他們不只是現象級團體，而是正在親手打造嘻哈神話的關鍵角色。
