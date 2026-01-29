斥資1.8億！《甘露水》還原「第一雕刻家」黃土水名作 企圖打造「臺灣大河長片」

姚文智（左起）、林君陽、羅景壬出席湠臺灣《臺灣文藝三部曲》記者會。劉耀勻攝

湠臺灣電影公司創辦人姚文智29日舉辦記者會，宣布全台首創的「湠臺灣國片預售票系統」將於2月2日正式開賣，希望為製作成本極高、耗時極長的臺灣時代劇建立穩定的支持體系首部開賣預售票的電影為郭珍弟執導的臺灣文藝三部曲之一《天亮前的戀愛》。

由於時代劇在場景、美術還原上的支出往往高出當代影片30%以上，湠臺灣堅持「務求完好」的標準，透過預售系統讓票房提早注入，讓創作者在開發期中更有底氣。啟發來自於，姚文智曾邀吳念真導演拍電影，雖然最終未果，但姚文智聯想到，吳念真有很多舞台劇都是秒殺，很早就被訂走，那電影為什麼不可以？如果電影票有可以提早預售秒殺就好了。

因此湠臺灣做了湠臺灣電影預售票系統，讓台灣100年來的歷史、英雄人物故事得以被拍成電影推出。29日公布臺灣文藝三部曲，包括林君陽執導的《甘露水》、羅景壬執導的《藏畫》（暫定）、郭珍弟執導的《天亮前的戀愛》。

湠臺灣電影公司創辦人姚文智。劉耀勻攝

《甘露水》斥資1.8億拍攝黃土水名作

《甘露水》總預算達1.8億元，日前獲獲選114年度國產電影長片輔導金「國際旗艦組」，7千萬元補助支持。電影嚴謹還原1920年代的時代細節，記錄「臺灣第一位雕刻家」黃土水老師如何在異鄉東京刻苦求學，並秉持「努力即天才」的精神創作出《甘露水》等國寶級作品。

林君陽執導《甘露水》。劉耀勻攝

劇組投入超過三年的田野調查，力求將《甘露水》拍製成一部具備國際格局的「臺灣大河長片」。林君陽分享，黃土水的名作《甘露水》在經歷半世紀的流離失所後重見天日，製作團隊在展覽現場親眼見到雕塑細節時，深受其中的美學與生命力感動。經過長達三到四年的紮實田野調查，團隊將這份感召轉化為影視敘事，致力於端出一個充滿正面期待的台灣故事。

《藏畫》拍攝陳澄波與妻愛情故事

《藏畫》描述畫家陳澄波的生平，妻子張捷女士以生命為畫框，在閣樓裡守護住那些曾被掩埋的畫作。羅景壬出任電影《藏畫》導演，拍出陳澄波的故事，是極少見極珍貴的愛情故事。羅景壬分享，田調後發現陳澄波其實是一位「過度熱情」的行動畫家，當年常奔波各地、透過交換食宿的方式作畫，是位名副其實「打工換宿」的藝術先行者。

羅景壬（右起）執導《藏畫》，與林君陽、姚文智出席記者會。劉耀勻攝

《天亮前的戀愛》請來日本一線女星主演

《天亮前的戀愛》已殺青，將在年底上映，是湠臺灣國片預售票系統推出的第一個預售票專案。聚焦1930年代文學天才翁鬧的傳奇人生，在二戰前夕東京的迷霧中，翁鬧以愛情與慾望為武器，在軍國主義的陰影下綻放出最狂放的靈魂。這部作品邀請到日本一線女演員擔任女主角，目前已拍攝完成進入後製階段，將帶領觀眾感受第一代日語作家在孤獨中尋求認同的生命張力。



