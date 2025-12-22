斥資1.9餘億元 斗南東外環道路動工 打造完整路網帶動發展

斥資1.9餘億元的斗南東外環道路動工，打造完整路網帶動發展。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

斗南鎮公所提案，雲林縣府向國土署爭取納入年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)，總工程經費達一點九餘億元「斗南鎮東外環道路新闢工程」，廿二日縣長張麗善、國土署中區工程分署長陳俊雄、雲縣議長黃凱、立委張嘉郡、斗南鎮長沈暉勛、議員民代等持鏟動土，工程預計一一六年三月完工。

縣長張麗善指出，中央補助一億五七九五萬元、雲林縣府補助二五九三萬元，公所配合款一一一二萬元的「斗南鎮東外環道路新闢工程」，自省道台一線西側建國三路既有路段銜接，信義路起始延伸至仁愛路，道路總長約一公里，路寬廿四公尺，有效紓解市區交通擁塞問題，促進斗南鎮東西區均衡發展，提升大斗南地區整體經濟發展動能。

張麗善說，該新闢道路工程是地方企盼多年，礙於土地徵收及工程經費等問題延宕多年，感謝中央在工程經費大力支持，讓道路工程得以動工，預計後年三月完工，後續還有第二期工程，縣府會持續向中央爭取早日完成東外環道路全線工程，提升斗南鎮整體交通路網的完整性與發展潛力。

鎮長沈暉勛說，東外環道為斗南整體交通建設藍圖中的關鍵工程，完工後可有效改善交通壅塞，強化東西向聯外道路機能帶動地方發展。感謝中央與縣府在經費與政策上的支持，以及地方民代與相關單位的協助，讓斗南交通跨出重要里程碑。