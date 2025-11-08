斥資11億 國造林鐵「森里號」獲英國2刊物專文報導
斥資11億1900萬元，台灣自己設計、製造的阿里山林鐵「森里號」預計明年中啟運，目前首列列車正進行長達半年的功能測試，「國造」林鐵列車未正式上路，已在國外打響知名度，同時登上英國兩本專業鐵道刊物，再次提升台灣山岳林鐵在全球窄軌鐵道界的能見度，進而受到國際關注。
「森里號」首批列車持續進行功能測試中，預計明年2月才會正式試行嘉義－阿里山，阿里山林業鐵路及文化資產管理處配合試車時程，精算票價後，再呈報交通部核定，預期「森里號」的票價會比現行「阿里山號」票價高。
「森里號」僅進行功能測試階段，就吸引眾多鐵道迷、火車迷搶拍，近日還獲得英國專業窄軌鐵道雜誌《Narrow Gauge World》2025年10月號專文報導，標題為「阿里山林業鐵路推出新一代高階列車組」（Alishan launches upmarket train set），報導完整介紹最新世代列車「森里號 EVI」設計理念、技術特色與文化象徵。
無獨有偶，阿里山林鐵的英國姊妹鐵道，威爾普蘭菲爾鐵路（Welshpool ＆ Llanfair Light Railway）所出版的《The Llanfair Railway Journal》刊物，今年10月號〈Related Railways〉刊登阿里山林鐵專文，內容除報提到阿里山林鐵與W＆LLR自締結姊妹鐵道以來，雙方持續進行文化交流、志工培訓與技術合作，也特別介紹「森里號」的測試與建造細節外，並說明EVI設計精神象徵。
林鐵及文資處感謝英國窄軌鐵道界長期對阿里山林鐵的支持與報導，透露和威爾斯締結姊妹鐵道以來，雙方持續交流保存經驗與文化理念，形成跨越山海的鐵道友誼。
林鐵及文資處表示，此次「森里號」同時登上兩本英國專業鐵道刊物，不僅是阿里山林鐵於國際窄軌鐵道領域再度亮相，更讓世界看見台灣兼顧文化保存與技術創新之平衡與成果。
阿里山林鐵「森里號」目前持續進行各項測試作業，如功能測試、正式試車沒問題，規畫明年中投入嘉義至阿里山全線運行，讓旅客體驗從平原到高山、從城市走入森林之轉換旅程。
